El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este lunes 13 de julio a Almería para visitar la zona del incendio en Los Gallardos que ha dejado hasta el momento 12 fallecidos, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. El presidente ha aplazado al miércoles 15 de julio el acto institucional de demolición de la Verja de La Línea de la Concepción previsto para el lunes 13 por este motivo.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha visitado este sábado el puesto de mando avanzado instalado en Turre —Almería— desde donde se coordinan las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos, que ha calcinado ya unas 6.600 hectáreas.

Bolaños, que ha destacado la coordinación entre todas las administraciones implicadas, ha dado cuenta del carácter "virulento" del incendio que, según las estimaciones de los expertos, "ha podido avanzar 100 metros al minuto", lo que le atribuye una "gravedad que no se ha conocido nunca" como "consecuencia de la emergencia climática que sufre el mundo", según ha advertido.

Acompañado de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, el ministro ha insistido tras las explicaciones a las que ha asistido durante más de una hora en el puesto de mando avanzado en las buenas condiciones de temperatura, viento y humedad que se dan para pasar de la defensa al ataque del fuego de cara a estabilizarlo.

Heridos en estado grave

Además de los fallecidos, un total de 18 pacientes han sido atendidos en centros sanitarios a consecuencia del incendio, de los cuales cinco se encuentran en estado grave de diversa consideración, como han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía a Europa Press, precisando que siete pacientes están siendo atendidos en el Hospital Universitario Torrecárdenas y uno de ellos se encuentra en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos —UCI—.

Por su parte, otros cuatro pacientes permanecen ingresados en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Finalmente, el Hospital de La Inmaculada de Huércal-Overa ha sido el encargado de atender a los once pacientes restantes, de los que aún se espera evolución.

Por el momento, y tras finalizar el Instituto de Medicina Legal —IML— de Almería las autopsias de los cuerpos de las 12 personas fallecidas, se está a la espera de analizar las muestras de ADN para proceder a su identificación.