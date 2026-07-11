Un jubilado de Toledo recorre 3.600 kilómetros para recuperar a su galga robada: "Fue un calvario"

Macarena salía de casa con Juan Carlos todos los días, cruzaba la calle y corría desbocada por una parcela cercana a su vivienda. Rubia, alta, elegante, de enormes ojos negros y hocico afilado, la galga no pasaba desapercibida. Los niños del colegio cercano la acariciaban y los vecinos estaban acostumbrados a verla corretear libremente antes de regresar junto a su dueño al primer silbido.

Por eso Juan Carlos, un jubilado que viven en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia, supo enseguida que algo iba mal aquella mañana del 28 de febrero. La llamó. No apareció. Entonces, preguntando por la zona, un vecino le dijo una frase que todavía recuerda palabra por palabra: "Se la acaba de llevar una furgoneta".

"Yo la silbaba y siempre venía corriendo. Ese día no venía", relata Juan Carlos a Libertad Digital. Un vecino, testigo del robo, le contó que una mujer había cogido a Macarena, la había introducido en una furgoneta rotulada y se la había llevado.

El propietario denunció inmediatamente los hechos y la Policía Nacional localizó el vehículo gracias a unas cámaras de seguridad. La investigación condujo hasta una protectora, pero Macarena no estaba allí. La perra había desaparecido.

Macarena, en su cama.

Macarena o Esmeralda

La investigación seguía su curso y después de tres meses de incertidumbre y búsqueda sin descanso por las páginas web de las protectoras de toda Europa, el hijo de Juan Carlos encontró una fotografía que lo cambió todo. Era Macarena. Aunque ya no se llamaba así. En la web de una protectora de Suiza aparecía como Esmeralda, y, según sostiene su propietario, estaba identificada con un microchip diferente al que llevaba cuando desapareció.

"Yo me sentía responsable. Me la habían quitado a mí. Así que dije: adelante", explica Juan Carlos. Se subió al coche y condujo cerca de 1.800 kilómetros hasta el pequeño municipio suizo de Hohlen con una única idea en la cabeza: traerla de vuelta. "Me iba a una aventura", señala. Todo ello, con la ayuda desde España de un inspector de la Policía Nacional, Benjamín. "Para mí, ha sido un héroe y me ha apoyado en todo", recalca Juan Carlos.

Cargado con fotografías, documentación veterinaria, denuncias y toda la información que había reunido durante aquellos meses, Juan Carlos acudió a la Policía suiza. Llámalo suerte o destino, la cuestión es que en un bar cercano se encontró con un español que vivía allí desde niño y que se ofreció a hacerle de traductor.

Los agentes se mostraron incrédulos, pero terminaron acompañándole hasta la protectora para comprobar la historia. Allí le esperaba la prueba definitiva.

La prueba definitiva

"Ellos me dijeron que íbamos a entrar en el refugio, pero no podía hablar o mirar a los perros. Querían comprobar si el animal me reconocía".

Macarena, de vuelta en Toledo.

Todos ellos accedieron en silencio. Los perros estaban en unos corrales con césped. Algunos curiosos, entre ellos Macarena, se acercaron. No hizo falta esperar demasiado. "Enseguida la perra se vino hacia mí y empezó a llorar para que la tocara", recuerda Juan Carlos. "Se puso a hacer conmigo lo que siempre hace: jugar, saltar... Ahí vieron que sí era mía."

Sin embargo, legalmente Macarena ya no era Macarena. Así que la protectora le planteó dos opciones: iniciar un procedimiento judicial en Suiza o formalizar una adopción para poder llevarse a la galga. El precio: 829 francos suizos, unos mil euros al cambio.

Juan Carlos sacó la cartera, abonó los mil euros del rescate, metió a su Macarena en el coche y recorrió otros 1.800 kilómetros de vuelta a España. "Todo ese calvario pasé. Dos días de coche, 3.600 kilómetros y casi mil euros para poder traérmela".

Durante los tres meses que permaneció robada, la galga fue castrada y perdió peso. A día de hoy, Macarena ya está bien. Toda la documentación recopilada —fotografías, informes veterinarios, imágenes de las cámaras y el resto de las diligencias— ya forma parte de la investigación judicial. El procedimiento continúa su curso y Juan Carlos confía en que la Justicia determine quién la robó aquella mañana, quién le arrancó el microchip para sustituirlo por otro y cómo acabó pasando por varias protectoras hasta aparecer en Suiza con una nueva identidad.