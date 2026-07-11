La portavoz del Grupo de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, han sido elegidas coordinadoras del Movimiento Sumar con un 95,92 por ciento de los votos obtenidos por su lista 'Sumar para gobernar' en la asamblea extraordinaria que se ha celebrado este sábado, ha informado la formación. Por su parte, la ponencia político-organizativa ha obtenido un 98,96 por ciento de los poco más de 300 delegados que han acudido a la cita, que se ha desarrollado en el espacio COEM, junto a las cuatro torres de Madrid. Esta es el último movimiento del partido para sobrevivir tras meses de dimisiones y enfrentamientos internos que han llevado aún más a la deriva a la formación de extrema izquierda.

Además, el partido ha aprobado cinco resoluciones. La primera es la creación de un Espacio Joven autónomo, basado en la participación, la independencia, la democracia interna y los cuidados colectivos. De esta manera, el colectivo juvenil del movimiento, que constituye una parte importante del mismo, se constituye con personalidad jurídica propia, censos independientes y estatutos propios, y exigimos una representación juvenil en todos los niveles territoriales.

También han aprobado impulsar el espacio ecosocialista 'Apostamos', junto con el Partido Verde-Equo y otras organizaciones, con el objetivo de impulsar los acuerdos necesarios para consolidar un espacio verde, ecosocialista y laborista.

Asimismo, se comprometen a fortalecer las alianzas con el conjunto de actores progresistas "desde la cooperación, el reconocimiento mutuo, el respeto a la autonomía de cada organización y la elaboración política compartida, como una aportación al fortalecimiento del conjunto del espacio".

La asamblea también ha determinado que "aún no existe una democracia plenamente igualitaria" por el auge de los discursos "antifeministas y reaccionarios, que buscan cuestionar los derechos de las mujeres y frenar los avances sociales".

De este modo, Movimiento Sumar reivindica un feminismo interseccional, de clase y democrático, vinculado a otras luchas por la igualdad "que mejore las condiciones de vida de las mujeres y que sitúe la erradicación de las violencias machistas como una responsabilidad colectiva de las instituciones y de toda la sociedad".

"Plurinacional y descentralizado"

La asamblea también ha aprobado la creación de un Consejo Territorial "plurinacional y descentralizado" como órgano permanente de coordinación y representación, con la participación de todos los territorios constituidos, cuyo reglamento de funcionamiento será debatido con las organizaciones territoriales y aprobado por el Consejo de Coordinación antes de finales de 2026.

Además, a través de una enmienda, la asamblea ha aprobado la realización de una Conferencia Territorial trimestral, en la que los territorios participarán de manera vinculante en la definición de la estrategia política estatal del partido. Sus acuerdos, cuando alcancen mayoría cualificada, deberán ser debatidos y votados por los órganos estatales en un plazo máximo de treinta días.

Por último, el movimiento también ha analizado la situación geopolítica internacional, especialmente centrado en el impacto de la presidencia de Donald Trump al frente de Estados Unidos y de la situación en Gaza, Irán, Ucrania, Cuba y Venezuela, entre otros países.

Un partido en crisis

La elección de Martínez Barbero y Rosa Martínez culmina una parte del proceso abierto para renovar el liderazgo de Movimiento Sumar y tratar de superar la crisis interna que atravesaba la formación. Ambas concurrieron mediante una candidatura única, amplia y con vocación de integrar a las distintas sensibilidades del partido.

La asamblea extraordinaria, la tercera celebrada por la organización en tres años, tenía como objetivo reorganizar Movimiento Sumar, reforzar su implantación territorial y preparar al partido para un nuevo ciclo político, con la vista puesta en revalidar el Gobierno de coalición progresista en las próximas elecciones generales, que previsiblemente se celebrarán el año que viene.

El relevo en la dirección se produjo después de la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno, quien abandonó el cargo entre críticas a Lara Hernández, y desveló la existencia de una investigación interna por supuesto trato vejatorio a trabajadores. El entorno de Hernández negó de forma tajante las acusaciones pero ella acabó dejando el cargo hace unos pocos días.

La formación también había sufrido otras turbulencias desde su irrupción en el panorama político, como la salida de Yolanda Díaz del cargo de coordinadora general, la renuncia del exportavoz parlamentario Íñigo Errejón tras ser denunciado por supuesta agresión sexual por la actriz Elisa Mouliáa y la marcha de distintos cargos orgánicos.

La nueva dirección sitúa a Díaz como referente político del espacio, aunque sin ningún papel orgánico en el partido. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha acudido este sábado a la asamblea como una asistente más, tras anunciar hace unos meses que tampoco se presentaría como candidata electoral.

Rosa Martínez ya ejerció como coordinadora interina tras la renuncia de Díaz y cuenta con experiencia política en Podemos y Verdes Equo. También fue diputada en el Congreso y en el Parlamento vasco y actualmente ocupa la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. Por su parte, Verónica Martínez Barbero fue directora general en el Ministerio de Trabajo y asumió la portavocía del grupo plurinacional Sumar en el Congreso como figura de consenso tras la dimisión de Errejón.

Al comenzar esta jornada asamblearia, ambas dirigentes han defendido ante los medios la construcción de una izquierda más amplia, capaz de actuar con "responsabilidad y altura de miras", y han reivindicado el papel de Movimiento Sumar como elemento de unión entre las distintas organizaciones del espacio progresista.

También han señalado como prioridades reforzar la organización, ampliar su presencia territorial y responder a desafíos como la desigualdad, la crisis ecológica, la tecnología sin control y los "tecnooligarcas". Ahora, tendrán que desplegar esta estrategia y elegir un cabeza de lista electoral con tirón para remontar los malos resultados que les dan todas las encuestas a Sumar.