Hoyo de Manzanares demuestra que España no es Pedro Sánchez

En las últimas semanas hemos recibido dos noticias que deberían hacer reflexionar a cualquiera que todavía crea que el antisemitismo es un problema del pasado. La primera llega desde Hoyo de Manzanares, donde su alcaldesa, Victoria Barderas, ha decidido adoptar oficialmente la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), siguiendo el camino iniciado hace apenas unas semanas por Torrelodones y su alcaldesa, Almudena Negro. La segunda llega desde nuestras calles: una pancarta con el mensaje "Destroy Israel" exhibida durante los Sanfermines y un nuevo episodio de presunta persecución contra dos turistas judíos franceses en Barcelona. Dos Españas muy distintas. Una representa la claridad moral; la otra representa la normalización del odio.

En un momento en el que demasiados dirigentes políticos prefieren la ambigüedad, cuando el antisemitismo vuelve a crecer con fuerza en toda Europa y cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la hostilidad permanente hacia Israel en una de sus principales señas de identidad internacional, resulta reconfortante comprobar que España sigue teniendo responsables públicos capaces de hacer lo correcto. Porque España no es Pedro Sánchez.

España también son alcaldes y alcaldesas que entienden que la lucha contra el antisemitismo no es una cuestión ideológica, sino un compromiso democrático. Victoria Barderas y Almudena Negro han demostrado precisamente eso. Han entendido que combatir el antisemitismo exige liderazgo. Exige valentía. Exige claridad moral. Y hoy, desgraciadamente, esas tres cualidades escasean.

La adopción de la definición de la IHRA no es un gesto protocolario. Es dotar a una institución pública de la herramienta internacional más eficaz para identificar y combatir el antisemitismo en todas sus formas, incluidas aquellas que intentan esconderse detrás de una supuesta crítica política. Por eso más de 40 países democráticos la han adoptado y cientos de administraciones públicas en todo el mundo la utilizan como referencia.

No es casualidad que quienes más atacan la definición de la IHRA sean precisamente quienes más se esfuerzan por justificar determinadas expresiones de odio hacia los judíos bajo la excusa del activismo político. Mientras unos municipios avanzan, otros acontecimientos nos recuerdan por qué decisiones como la de Hoyo de Manzanares son hoy más necesarias que nunca.

Durante los Sanfermines pudimos ver una enorme pancarta con el lema "Destroy Israel". Resulta inquietante comprobar hasta qué punto se ha normalizado pedir públicamente la desaparición del único Estado judío del mundo. Imaginemos por un momento una pancarta reclamando la destrucción de cualquier otro país. La condena sería inmediata y unánime.

Sin embargo, cuando el objetivo es Israel, demasiados optan por mirar hacia otro lado o esconderse detrás del argumento de la libertad de expresión. No. Pedir la destrucción del único Estado judío del mundo no es una propuesta de paz. Es una forma de odio y una llamada a la violencia.

A ello se suma la presunta persecución sufrida hace apenas unos días por dos ciudadanos judíos franceses en Barcelona, un nuevo episodio que se incorpora a una lista cada vez más larga de incidentes antisemitas en Cataluña: desde la expulsión de dos mujeres judías de un establecimiento por llevar una estrella de David hasta la profanación del cementerio judío o las campañas de señalamiento contra comercios de la comunidad. No estamos hablando de hechos aislados. Estamos hablando de un clima.

Precisamente por eso adquiere todavía mayor relevancia la decisión adoptada por Hoyo de Manzanares. Este municipio alberga uno de los cementerios judíos más importantes en España, un lugar que también sufrió actos vandálicos hace años. Esa realidad histórica convierte la adopción de la definición de la IHRA en algo más que una declaración institucional. Supone asumir una responsabilidad añadida: proteger la memoria, permanecer vigilantes y enviar un mensaje claro de que el antisemitismo no volverá a encontrar espacios de impunidad.

Por eso la claridad moral importa. Mientras algunos dirigentes continúan obsesionados con demonizar constantemente al Estado de Israel y blanquear a quienes utilizan ese discurso para alimentar el odio contra los judíos, otros han decidido situarse del lado correcto de la historia. Torrelodones abrió el camino. Hoyo de Manzanares ha demostrado que ese camino no fue una excepción. Ahora corresponde al resto de ayuntamientos y comunidades autónomas seguir ese ejemplo.

España necesita muchos más responsables públicos como Almudena Negro y Victoria Barderas. Personas capaces de comprender que proteger a la comunidad judía no significa defender una determinada posición en la política internacional. Significa defender los principios más básicos de una democracia liberal: nadie pueda ser discriminado, señalado o perseguido por su identidad.

Frente a la hostilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, frente al antisemitismo que vuelve a ocupar nuestras calles y frente a quienes intentan relativizar el problema, Hoyo de Manzanares ha enviado un mensaje que trasciende sus límites municipales. Un mensaje sencillo, pero profundamente necesario. Todavía quedan dirigentes en España con la claridad moral suficiente para distinguir entre la democracia y el odio. Y hoy, más que nunca, eso merece ser reconocido.