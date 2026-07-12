La hermana de Miguel Ángel Blanco estalla contra la "amnistía encubierta" de Sánchez: "Otegi puso el precio y aceptó"

La senadora del PP Mari Mar Blanco ha acusado este domingo al Gobierno de Pedro Sánchez de "traicionar" el espíritu de Ermua "cada vez que se sienta con los herederos de quienes mataron a mi hermano". Durante el emotivo homenaje tributado por el Partido Popular a Miguel Ángel Blanco en el municipio vizcaíno, la dirección de los populares, encabezada por Cuca Gamarra y el líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha arropado a la familia del edil asesinado por ETA hace 29 años y ha denunciado con dureza las cesiones del sanchismo ante el brazo político de la banda terrorista para mantenerse en el poder.

La senadora del PP y hermana de Miguel Ángel Blanco, no ha podido reprimir las lágrimas durante la ofrenda floral en el monolito a las víctimas en Ermua. Blanco ha cargado con extrema dureza contra la política de pactos del Ejecutivo central, acusando directamente al presidente del Gobierno de "traicionar" el legado de dignidad que nació en julio de 1997 "Cada vez que se sienta con los herederos de quienes mataron a mi hermano", ha sentenciado con dolor, en clara alusión a las constantes cesiones del sanchismo frente a EH Bildu.

Una "amnistía encubierta" dictada por Otegi

Mari Mar Blanco ha recordado con emoción que su hermano "no era un héroe de leyenda, sino un chaval de Ermua con toda una vida por delante, a quien se la robaron a sangre fría". Pese a que "millones de personas levantaron sus manos blancas" en una movilización histórica que no pudo salvarle la vida, la senadora ha puesto en valor que "de aquel sufrimiento surgió un país entero que no pudo arrodillarse ante el dolor y aquellas manos blancas fueron la gran derrota moral de los terroristas".

Un legado de dignidad que, según ha denunciado de forma tajante, el actual Gobierno socialista se está encargando de pisotear para sostener la legislatura: "En España sale más a cuenta haber matado que haber sufrido. Mientras las víctimas seguimos suplicando justicia solo recibimos una amnistía encubierta de asesinos que no se han arrepentido ni han colaborado con la justicia", ha lamentado.

Las críticas de la senadora también han salpicado al Gobierno vasco, señalando directamente a la consejera de Justicia, la socialista María Jesús San José, a quien acusa de haber "convertido su despacho en una puerta giratoria para sacar a los asesinos" y de poner "una alfombra roja a los verdugos". Para Blanco, esta vergonzosa gestión es la consecuencia directa del "pacto encapuchado" entre el líder de Bildu y el líder del PSOE, "porque Otegi puso el precio y Sánchez aceptó".

El PP se planta frente al "bullying" y al blanqueamiento de Bildu

En el homenaje también han estado presentes destacados líderes de la formación. El presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, ha alertado sobre el clima de impunidad que se respira en la región, lamentando que la sociedad vasca sufra "bulling" con coacciones e intimidaciones a ertzainas y políticos. Una realidad ante la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez simplemente "cierra los ojos" frente a los acosadores y sus "mensajes totalitarios", por la dantesca razón de que "los acosadores son sus socios".

Hoy vivimos el peor momento de nuestro país en cuanto a corrupción. No solo la económica que asedia a Sánchez cada semana, sino la ética y moral por haber convertido a Bildu en socio prioritario del sanchismo. pic.twitter.com/tDT36a6hGs — Cuca Gamarra (@cucagamarra) July 12, 2026

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha querido marcar distancias insalvables con la deriva del PSOE asegurando que su formación no va a "blanquear a Bildu". Gamarra ha anunciado que la "prioridad" de los populares será sentar en el banquillo a los autores intelectuales de los crímenes y esclarecer los 376 asesinatos de ETA que aún siguen sin resolverse, juzgando a "quienes dieron las órdenes".

Asimismo, Gamarra ha retratado la bajeza moral del presidente del Gobierno al denunciar el uso partidista de la legislación penitenciaria en favor de los presos etarras. Permite que "condenados por terrorismo estén en las calles, para que él permanezca en la Moncloa".