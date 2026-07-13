Así fue la escapada de Sánchez a Bristol por la graduación de su hija: escolta, primera fila y sin himno

Pedro Sánchez cambió la pasada semana la Moncloa por Bristol para asistir a la graduación de su hija mayor, Ainhoa Sánchez Gómez, que el jueves 9 recibió su título en Neurociencia y Psicología. El presidente del Gobierno acudió acompañado por Begoña Gómez y por sus padres, Pedro Sánchez Hernández y Magdalena Pérez-Castejón Barrios, según la información publicada por OKDIARIO.

La ceremonia comenzó a las 10:30, hora local, en el Great Hall del Wills Memorial Building, uno de los edificios más reconocibles de la Universidad de Bristol y de esta ciudad británica de cerca de medio millón de habitantes. Sánchez y su esposa ocuparon dos asientos preferentes junto al pasillo, en la primera fila destinada a los familiares, mientras los abuelos de la graduada se situaron junto a ellos.

Ainhoa se encontraba prácticamente a la misma altura que sus padres, aunque unos metros más allá, en la zona reservada para los alumnos. Durante la hora y cuarto que duró el acto hubo varios cruces de miradas entre los tres, aunque la joven permaneció especialmente pendiente de sus compañeros, a quienes llegó a abanicar para aliviar las elevadas temperaturas.

Primera fila para la familia

El termómetro rondaba los 30 grados en Park Street, pero el ambiente en el interior del Great Hall resultó todavía más agobiante. Los graduados tuvieron que soportar la ceremonia vestidos con toga y algunos terminaron utilizando el birrete como abanico improvisado. Ainhoa acudió con un abanico que empleó tanto para refrescarse como para airear a quienes estaban sentados a su lado.

El acto se desarrolló con toda la solemnidad propia de las universidades británicas. Los profesores y los miembros del decanato entraron en procesión y ocuparon el escenario antes de que la decana comenzase a llamar uno a uno a los estudiantes. Después de cerca de una hora desfilando nombres llegó el turno de "Ainhoa Sánchez Gómez".

La hija del presidente subió al escenario, saludó a la decana y recibió los vítores de sus compañeros, como el resto de los graduados. Al descender, dirigió un gesto hacia el lugar en el que se encontraban sus padres antes de regresar a su asiento.

La proclamación oficial llegó poco después, cuando la decana declaró licenciados a los alumnos y estos se colocaron al mismo tiempo el birrete. Ainhoa, de 21 años, quedó así oficialmente graduada en Neurociencia y Psicología, un momento que sus padres contemplaron desde su privilegiada posición en la primera fila.

Aplausos y calor

Uno de los estudiantes, de origen musulmán, fue escogido para intervenir en representación de la promoción. Sus padres, con la madre vestida con velo islámico, estaban sentados justo delante del matrimonio. Sánchez y Begoña Gómez aplaudieron con entusiasmo tanto el discurso como el abrazo posterior del joven a sus familiares.

El calor continuó castigando a los asistentes durante el largo discurso final de la decana. Algunos alumnos siguieron abanicándose con sus birretes y Ainhoa no dejó de mover el suyo. En la parte trasera del salón se encontraba también una mujer cubierta con un niqab, que tuvo que soportar las mismas temperaturas.

La clausura mantuvo el tono solemne del resto del acto. Las autoridades académicas abandonaron lentamente el salón mientras todos los asistentes permanecían de pie y en absoluto silencio. Un organista acompañó la salida desde el coro del escenario y nadie abandonó su sitio hasta que concluyó la procesión.

En esta ocasión no sonó el God Save the King, pese a que el himno británico ha formado tradicionalmente parte de este tipo de ceremonias. La Universidad de Bristol lo eliminó recientemente de sus graduaciones.

El ritual previo

La ceremonia no comenzó realmente en el Great Hall. Dos horas antes, alumnos y familiares llegados de distintos países se reunieron en el Anson Rooms, un recinto para eventos y conciertos ubicado en el edificio Richmond y gestionado por el sindicato de estudiantes de la universidad.

Desde allí, los graduados caminaron hasta el Victoria Rooms, sede del Departamento de Música, para recoger las togas antes de dirigirse al Wills Memorial Building, situado a escasos minutos a pie.

La universidad controla la entrega mediante un ticket y un código QR que permiten comprobar la identidad de cada estudiante. Las prendas están preparadas con el nombre del alumno y se reparten en una gran sala organizada mediante cintas en zigzag, con una distribución similar a la de los controles de un aeropuerto.

El sistema permitió que los alumnos de las distintas ceremonias no coincidieran en los mismos espacios. Sólo durante aquella jornada se celebraron tres graduaciones, a las 10:30, las 13:30 y las 16:00. El procedimiento de devolución fue mucho más sencillo: los estudiantes únicamente tuvieron que depositar la toga en unas cajas y abandonar el edificio.

Un escolta, hasta el final

Ainhoa acudió a devolver la toga acompañada por un escolta, que había seguido la ceremonia desde una puerta lateral sin perder de vista a la graduada, a sus padres ni a sus abuelos. Una vez despojada de la vestimenta académica, lució un vestido blanco ajustado de tirantes, corte midi, escote recto y una falda rematada con dos volantes.

La hija de Sánchez completó el conjunto con unos zapatos rojos de tacón fino y estilo stiletto. Tras devolver la toga, un vehículo recogió a la joven y al escolta, que ya se había quitado la corbata. Ella ocupó la parte trasera y el agente se sentó delante antes de que ambos abandonaran la zona.

La tradición universitaria establece que los nuevos graduados y sus familias prolonguen la celebración en los restaurantes y hoteles más destacados de Bristol. Sánchez, Begoña Gómez y los abuelos habían cumplido ya su parte del ceremonial desde la primera fila.