El exabogado de Ábalos declara que Leire Díez quiso pagarle a través de una sociedad

El primer abogado de José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, ha declarado en sede judicial que la fontanera socialista Leire Díez le propuso pagarle por sus servicios a través de una sociedad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se encuentra investigando las presuntas cloacas del Partido Socialista formadas con el objetivo de obstaculizar los procesos judiciales que cercan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Aníbal habría declarado que nadie le pagó por la defensa de Ábalos y que la fontanera socialista se ofreció a realizarle el pago a través de una sociedad, algo a lo que se negó. De igual manera, el abogado también habría negado que Leire Díez le coordinase de ninguna manera.

"Eso no fue lo hablado"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntó en uno de los informes contenidos en el sumario de la causa que Leire podría haberse encargado de gestionar el pago "por parte del PSOE" de los servicios prestados por Aníbal a Ábalos.

Sobre este asunto la UCO intervino unos mensajes intercambiados entre Díez y Aníbal en los que este último hace referencia a "un asunto que se encontraría pendiente de solución". La UCO infiere que se pueda tratar del retraso o incumplimiento de los honorarios de la defensa del exministro.

Leire en uno de los mensajes le pregunta: "¿Tienes algún despacho de confianza a través del cual se podría hacer el pago?". Y este le contestó: "Eso no fue lo hablado. ¿Te acuerdas? En estas cosas no existe confianza". Siguiendo la conversación Leire precisó que se haría a través de una sociedad suya. "Que tengo constituida una", precisó. No obstante, Aníbal se negó: "Gracias, pero esto no es de recibo".