El hijo de una de las víctimas del incendio de Los Gallardos: "No desobedecieron ninguna orden"

Thomas-Wolf Verdonckt, hijo de uno de los desaparecidos en el incendio de Los Gallardos, ha rechazado que su padre y el resto de víctimas mortales ignorasen las indicaciones de las autoridades antes de quedar atrapados por las llamas. En declaraciones a La Voz de Galicia, el joven sostiene que los residentes no recibieron ninguna orden ni información sobre cómo debían actuar ante el avance del fuego.

El joven belga, de 33 años, se ha desplazado hasta Almería para denunciar la desaparición de su padre y colaborar en la identificación de sus restos, ya sea mediante pruebas de ADN o por otros procedimientos. Stanislas Verdonckt, empresario de 63 años asentado desde hacía años en la zona, continúa oficialmente desaparecido, aunque su hijo tiene la certeza de que ha fallecido.

La familia considera que su cuerpo podría encontrarse entre los ocho localizados en un valle situado bajo El Curato, el entorno residencial en el que vivía. En total, el incendio ha dejado trece víctimas mortales.

La versión de la familia

Verdonckt rechaza tajantemente que los fallecidos decidieran actuar en contra de las instrucciones de los servicios de emergencia. Según su testimonio, nadie les advirtió de la proximidad del frente de fuego ni les comunicó que permanecer en sus viviendas fuese la alternativa más segura.

"Las personas que fallecieron no desobedecieron ninguna orden, ya que no se les dio ninguna; no se les proporcionó ninguna información", afirma.

El joven sostiene que el grupo únicamente trató de abandonar el lugar cuando las llamas se encontraban ya prácticamente encima de las viviendas. La huida, según su versión, no fue una decisión tomada frente a una orden de confinamiento, sino el último recurso de quienes se vieron cercados por el incendio.

La versión de las autoridades

La versión de Verdonckt difiere de la ofrecida por los responsables públicos durante los últimos días. Portavoces tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno han asegurado que se efectuaron llamadas telefónicas y avisos puerta a puerta para indicar a los residentes si debían evacuar la zona o permanecer dentro de sus casas.

El alcalde de Bédar, Ángel Collado, también ha afirmado públicamente que él mismo pidió al grupo en el que se encontraba Stanislas Verdonckt que no abandonara las viviendas.

Una salida bloqueada por las llamas

Los testimonios recabados entre los supervivientes señalan que el grupo, integrado en su mayoría por ciudadanos extranjeros, intentó escapar inicialmente en coche por la carretera principal. Sin embargo, el fuego había alcanzado ya la vía asfaltada y les impidió continuar.

Los residentes tuvieron que regresar y tomaron después un camino de tierra que discurría junto a la ladera de la montaña. Al llegar al final del sendero comprobaron que no tenía salida y que las llamas también habían cerrado aquel flanco.

Ante la imposibilidad de avanzar con los vehículos, trataron de descender a pie hacia el fondo del valle. El incendio se propagaba entonces por la sierra de Bédar con una enorme rapidez, de hasta 100 metros por minuto.

Un vecino que consiguió sobrevivir permaneciendo dentro de su casa contó posteriormente a la familia que el frente térmico se aproximó tanto al inmueble que las llamas casi podían tocarse desde sus paredes.

La última llamada

Thomas-Wolf Verdonckt habló por última vez con su padre pocos minutos antes de las 21:00 horas del jueves, cuando la situación en las afueras del municipio comenzaba a resultar insostenible. Durante la conversación, el empresario mantuvo la calma y examinó las posibles alternativas para protegerse.

Su hijo ha destacado que Stanislas Verdonckt era un hombre inteligente y analítico, además de fotógrafo y excursionista experimentado. Conocía bien la orografía de la sierra de Bédar y del territorio almeriense y hablaba español con fluidez.

Por ello, rechaza que su muerte pueda explicarse por el desconocimiento del terreno o por haber desobedecido una instrucción. "No tenía escapatoria", insiste su hijo.