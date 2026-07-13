Un incendio en Teruel amenaza una zona de "altísimo valor ecológico"

El Gobierno de Aragón ha activado la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) por el incendio forestal declarado en Peñarroya de Tastavins (Teruel), en la comarca del Matarraña. El fuego, que continúa activo, ha afectado a entre 300 y 350 hectáreas, según las primeras estimaciones, y moviliza a más de 100 efectivos para tratar de contener su avance.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidido por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, junto al consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha analizado durante la noche la evolución del incendio y la estrategia para las próximas horas.

La prioridad es proteger los Puertos de Beceite

Los trabajos se centran en consolidar el perímetro y evitar que el incendio se abra por el flanco derecho: "Ahora mismo la máxima preocupación se centra en el flanco derecho para evitar que el fuego salte un arroyo y alcance los Puertos de Beceite", ha explicado Bermúdez de Castro.

El Puesto de Mando Avanzado se ha instalado en el Santuario Virgen de la Fuente, en Peñarroya de Tastavins, desde donde se coordinan todas las operaciones.

El consejero ha señalado que se trata de "un incendio muy complejo, en una zona de un altísimo valor ecológico y con una orografía escarpada que dificulta enormemente el acceso de los operativos". Asimismo, ha recordado que el área se encontraba en Alerta Rojo Plus y que una de las principales preocupaciones eran las fuertes rachas de viento del sur.

🧑‍🚒 Más de 100 efectivos trabajan en la contención del incendio de #IFPeñarroyadeTastavins. 🏘️📍El fuego ha obligado a desalojar varias masías y a lanzar un ES-Alert en los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavíns y Monroyo como medida preventiva.… pic.twitter.com/Az5XXesfjH — Gobierno de Aragón (@GobAragon) July 12, 2026

Desalojos y aviso a la población

Como medida preventiva, se ha desalojado a una veintena de personas alojadas en el Hotel Torre del Marqués, que han sido reubicadas en el Hotel Ciudad de Alcañiz. Además, se han evacuado varias masías de la zona en coordinación con los ayuntamientos y el Centro de Emergencias 112.

Ante la elevada afluencia turística de la comarca, las autoridades han enviado un mensaje ES-Alert en español e inglés a los municipios de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo, en el que recomiendan permanecer en un lugar seguro, protegerse del humo y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil.

También permanece cortada al tráfico la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo.

Más de un centenar de efectivos

En las labores de extinción participan cuatro brigadas helitransportadas, 18 brigadas terrestres, 11 autobombas y tres bulldozers del operativo INFOAR, además de siete dotaciones de los Bomberos de la Diputación de Teruel.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico mantiene desplegada la BRIF de Daroca y medios aéreos. Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado al Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM IV) para colaborar en la extinción.

También está prevista la incorporación de medios aéreos y vehículos terrestres del Gobierno de la Comunidad Valenciana, de forma que más de 100 efectivos trabajan ya sobre el terreno para contener el incendio.

El CECOPI volverá a reunirse este lunes en la Sala de Crisis del 112 Aragón, en el Edificio Pignatelli, para evaluar la evolución del fuego y decidir las siguientes actuaciones.