El PP denuncia en esRadio que Sánchez cambia "aviones" para incendios por "informes técnicos"

La diputada y portavoz del PP para la Unión Europea Milagros Marcos ha cargado contra la política del Gobierno en materia de incendios forestales. En el programa de esRadio Es Noticia, la parlamentaria ha asegurado que España "ha ido muy hacia atrás" tanto en prevención como en capacidad para combatir los incendios y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de sustituir inversiones en medios aéreos por "informes técnicos" financiados con fondos europeos.

En este sentido, Marcos ha sostenido que, desde 2018, "los litros que hay para apagarlos se han reducido un 38%" y que el Estado dispone de "nueve medios aéreos menos" para hacer frente a los incendios forestales.

"Es increíble que esto ocurra mientras el Gobierno pasa del cambio climático a la emergencia climática. Cuanto más riesgo parece que hay, más se reduce la aportación del Estado para poder sofocarlo", ha afirmado.

"Había dinero para tener más capacidad de extinción"

La diputada popular ha defendido que España recibió 163.000 millones de euros de fondos europeos, pero ha criticado que el Gobierno destinara únicamente "el 1,01%" a la partida de prevención y lucha contra incendios forestales.

Según ha explicado, el Ejecutivo modificó en 2023 los objetivos vinculados a esos fondos y renunció a la adquisición de diez aviones de extinción previstos inicialmente. "Había dinero para tener más capacidad de extinción, pero lo único que tenemos son anuncios y aviones que no existen", ha asegurado.

Marcos ha afirmado que esos diez aviones fueron sustituidos por "informes técnicos, medidas de conservación de la biodiversidad" y otras actuaciones administrativas. "Los aviones hoy no están, evidentemente. No se han construido, no se han actualizado, no se han modernizado y, además, en paralelo hay otros nueve que han dejado de operar", ha señalado.

Las Comunidades Autónomas lo están supliendo

Durante la entrevista, la diputada ha contrapuesto la actuación del Estado con la de las Comunidades Autónomas, que, según ha indicado, han incrementado sus recursos para la lucha contra incendios pese a las dificultades presupuestarias: "Las Comunidades Autónomas sí han incrementado más de un 25% los litros que tienen para sofocarlos y 39 medios aéreos más entre el año 18 y el año 26".

No obstante, ha advertido de que ese esfuerzo autonómico obliga a destinar recursos a la extinción en detrimento de la prevención: "Lo que no puede ser es que haya más incendios cada vez más virulentos y los recortes del Gobierno cada vez sean superiores y sean las Comunidades Autónomas las que, como pueden, tienen que suplir esa carencia".

Críticas a la gestión forestal

Marcos también ha responsabilizado al Gobierno de dificultar la gestión preventiva de los montes mediante cambios normativos. A su juicio, la legislación aprobada en los últimos años limita la actividad económica vinculada al monte y dificulta labores de limpieza forestal. "Confundir gestión con conservación o pensar que para conservar el monte no hay que actuar es un grave error, según todos los técnicos y todos los expertos", ha señalado la diputada.

En ese sentido, ha defendido el papel de la ganadería extensiva y de los aprovechamientos forestales como herramientas de prevención. "Cuantas más limitaciones hay a la ganadería extensiva, menos se limpia el monte. Cuantas más trabas hay para poder explotar la madera del monte, menos actividad económica, menos empresas, menos gestión y más madera que puede arder", ha asegurado.

"La flota está obsoleta"

La diputada popular también ha criticado el reciente anuncio del Gobierno sobre la disponibilidad de medios aéreos para este verano: "El presidente anunció, sabiendo que se recortaban los medios este año, que habían comunicado 14 aviones a las Comunidades Autónomas y les han dicho que al final solo habrá 10 y solo en agosto".

Además, ha sostenido que la flota estatal presenta un elevado grado de envejecimiento: "La flota está obsoleta porque tiene más de 40 años. Cuando la tenían que haber comprado con los fondos europeos han renunciado también a ello", ha añadido Marcos.

Marcos ha concluido reclamando una mayor coordinación entre administraciones y ha reprochado al Ejecutivo su actuación. "Tenemos que estar todos a ello, tenemos que coordinarnos, pero un poco de lealtad es lo mínimo que se puede exigir a un Gobierno", ha sentenciado.