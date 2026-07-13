El TS veta la denegación automática de los permisos de residencia por la existencia de antecedentes penales

El Tribunal Supremo ha avalado la estructura general del nuevo Reglamento de Extranjería pero ha anulado algunos aspectos del mismo. Entre ellos encuentran los preceptos que rechazaban de manera automática determinadas autorizaciones por la existencia de antecedentes penales.

"Se declara la nulidad de pleno Derecho de los incisos de los artículos 97.4 y 98.1 del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que establecen la denegación automática de la autorización por la existencia de antecedentes penales sin ponderación individualizada, en los supuestos en que resulte aplicable el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por vulneración del derecho de residencia derivado de la ciudadanía de la Unión, en los términos razonados en el fundamento jurídico séptimo", señala el Alto Tribunal en la sentencia a la que ha tenido acceso Libertad Digital

"La existencia de antecedentes penales no puede operar como causa automática de denegación, sino que la autoridad competente está obligada a verificar si esa persona constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, ponderando la naturaleza y gravedad de los delitos cometidos, el tiempo transcurrido, la conducta ulterior del interesado, la solidez de los vínculos con el Estado miembro y el interés superior de los hijos menores", argumenta la Sala.

De igual manera, la Sala quinta del Tribunal Supremo ha anulado varias normas que afectaban a menores extranjeros. De esta manera, el Supremo considera contrario a los intereses del menor que se impida el acceso a determinadas autorizaciones de residencia por el hecho de que el menor estuviera casado, algo que podría afectar a las víctimas de matrimonios forzados.

De esta manera el Supremo acuerda estimar la impugnación del inciso "solteros" y "solteras" de los artículos contenidos en el Real Decreto 1155/2024 "al introducir una restricción desproporcionada que no supera el test de proporcionalidad y que puede perjudicar precisamente a los menores en situación de mayor vulnerabilidad. Procede declarar la nulidad de esos incisos en los términos que se expresarán en el fallo".