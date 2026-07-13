Feijóo promete un acuerdo nacional con presupuesto plurianual frente a los incendios si llega a la Moncloa

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, impulsará un gran acuerdo nacional de prevención de riesgos, respuesta y coordinación ante incendios forestales y otros fenómenos naturales. Lo ha avanzado durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos (Almería), acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, después de que el fuego haya sido declarado técnicamente controlado.

Feijóo ha defendido la necesidad de reforzar la coordinación institucional ante las situaciones "complejas" que, según ha señalado, se vienen produciendo en los últimos tiempos en materia de incendios.

El líder del PP ha explicado que, en caso de acceder al Gobierno, presentará un documento elaborado por la Administración General del Estado para su debate con las administraciones autonómicas, provinciales y locales.

Según ha indicado, el objetivo es definir de forma expresa las responsabilidades de cada administración y establecer mecanismos de coordinación para actuar ante emergencias derivadas de riesgos naturales.

Definir medios y financiación

Feijóo también ha señalado que la propuesta incluiría un inventario de los medios disponibles para responder a este tipo de emergencias en todo el territorio nacional.

Asimismo, ha avanzado que el acuerdo contemplaría un presupuesto plurianual destinado a reforzar la capacidad de prevención y respuesta frente a estos riesgos.

En sus declaraciones, ha afirmado que la finalidad es "blindar a España, en la medida de lo posible, de este riesgo que cada vez va más en aumento".

El anuncio se ha producido durante la visita que Feijóo ha realizado al Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre (Almería), junto al presidente de la Junta de Andalucía.

En este contexto, Juanma Moreno ha informado de que el incendio forestal de Los Gallardos ha quedado técnicamente controlado, tras haber sido estabilizado el domingo.

Sin embargo, el presidente andaluz ha explicado que una brigada del Plan Infoca permanecerá en la zona para realizar labores de vigilancia y refresco del terreno.