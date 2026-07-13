El alcalde de Tudela desafía a los proetarras y llena la plaza de los colores de España para animar a la selección

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para defender a España frente al acoso separatista y proetarra después de conocer que va a iluminar la plaza principal del municipio navarro con la bandera de España además de contar con una pantalla para disfrutar de la selección en la semifinal del Mundial. Una postura radicalmente opuesta a la censura de pantallas del batasuno Joseba Asiron en Pamplona, que se ha excusado en problemas logísticos para no ofrecer a los vecinos una pantalla. Gestos de tanta importancia como estos son los que han llevado a Toquero, perteneciente a Unión del Pueblo Navarro (UPN), a conseguir dos mayorías absolutas en Tudela.

"Los independentistas llevan tiempo diciendo que politizamos. Fíjate, colocar una pantalla para ver a nuestra selección o iluminar la plaza principal de Tudela, la Plaza de los Fueros, con los colores de la bandera de nuestro país, es politizar. El problema que hemos tenido en Navarra siempre, o que intentan que tengamos, es que Navarra parece que solo se ven ikurriñas, o solo se ven banderas de presos, y no es así. Y nosotros ya hemos dicho que ya está bien y ya nos hemos cansado de que la gente tenga esta percepción, porque nadie nos va a decir cómo tenemos que sentirnos en nuestra tierra, ni nadie nos va a decir que para ser buenos navarros tenemos que renunciar a ser españoles, porque estamos orgullosos".

"Y, por supuesto, nadie nos va a señalar por sentir orgullo mañana de nuestra bandera, que es la bandera que, por cierto, no olvidemos que en uno de los cuartos va el escudo de Navarra. O sea, más españoles que los navarros, pocos", ha defendido, a la vez que ha confirmado su asistencia para el partido de mañana: "Acudiré con los tudelanos y tudelanas y todo el mundo que quiera acompañarnos. Además, espero que sea multitudinario", ha deseado.

"He visto hoy a la presidenta de Navarra, María Chivite, con peluca, a la ministra Elma Saiz con gorra y peluca. Y la verdad es que me he sorprendido, porque yo, que soy un político municipalista, creo que un político tiene que estar en la calle. Es que al final es a quien nos debemos, es quien nos pone y quien nos quita. Cuando un político no puede salir a la calle o se tiene que esconder de cualquier otra forma, es que se tiene que plantear muy mucho que igual ya no sirve para eso", ha reflexionado.

Los proetarras dejan a Pamplona sin Mundial

"No pueden permitir que se vea que en Pamplona hay muchísima afición, como en toda Navarra y como en toda España, y que estamos todos súper ilusionados con esta selección que tenemos. Lo que no pueden permitir es que se vean camisetas de España, banderas de España y miles y miles de personas en Pamplona. Además, el informe de Protección Civil es ilógico, porque es tan sencillo como utilizar la Plaza del Castillo, que es el corazón de Pamplona, donde ya tienen una pantalla colocada porque durante las fiestas hacen allí eventos, conciertos y otras actividades. No se hace porque seguramente la izquierda abertzale no puede permitirse ver esa foto, esa imagen de navarros y navarras en Pamplona, junto a visitantes, con camisetas de España y con la bandera de España", ha dicho Alejandro Toquero.

"Esa es la falsa moral supremacista de la izquierda, que nos quiere hacer creer que lo que nosotros hacemos está mal y lo que hacen ellos y los suyos está bien. Y nosotros ya nos hemos cansado. Nos hemos cansado desde hace unos años en Tudela y hacemos lo que consideramos que tenemos que hacer. Y poner el "Viva España" de Manolo Escobar dentro de España lo vemos lo más lógico del mundo. Igual que mañana, que se espera que sea multitudinario, poner una pantalla gigante e iluminar nuestra plaza con los colores de España. Lo vemos lo más lógico, lo más sencillo y lo más sensato. Vamos a empezar en Navarra, y sobre todo en Tudela, a quitarnos ya esos complejos. Se acabaron los complejos", ha defendido el alcalde de Tudela.