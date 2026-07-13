La nueva respuesta de Rajoy. Después del revuelo causado con su crónica sobre el Mundial en la que aseguraba que la selección de Francia tenía una plantilla de gran nivel, pero "sin franceses", el ex primer ministro español ha vuelto a hablar. Sus declaraciones desataron la polémica y las reacciones de políticos tanto franceses como españoles. En el caso de Óscar Puente ha sido uno de los que más ha estado encima de estas palabras.

El ministro de Transportes ha aprovechado la contestación de Mariano Rajoy para reiterar los calificativos dirigidos hacia su persona en publicaciones anteriores. "No me voy a poner al nivel de ciertos miembros del Gobierno español", transmitió el expresidente. A lo que Puente no ha tardado en replicar de manera concisa y contundente: "¡Más quisieras, zoquete!".

En sus mensajes anteriores, explicó con detalle los términos con los que se refirió: "Zoquete", explicó, es "la persona torpe o ignorante" en "el uso más común en gran parte del mundo hispanohablante", empleado para describir a alguien "de entendimiento lento". "Postfranquista", añadió, hace referencia a "personas, estructuras jurídicas, partidos o corrientes ideológicas herederas del régimen que deberían adaptarse al nuevo sistema democrático".

Para terminar con los calificativos, remató con "corrupto" que es "alguien que ha abandonado los valores de la honestidad y la integridad". Su conclusión fue que no eran insultos sino "la utilización del lenguaje castellano con rigor y propiedad". Además, consideró que también era "racista", algo que a su juicio es "lógico que un zoquete postfranquista corrupto acabe siendo, de un modo u otro, racista".

Al mismo tiempo, Puente aprovechó para recriminar a Feijóo su silencio ante las declaraciones de Mariano Rajoy: "El silencio del paisano de Rajoy es atronador. Está tardando el PP en salir a desautorizarlo", escribió. En un segundo mensaje insistió: "A ver si el valiente sale a desautorizar a su compañero".