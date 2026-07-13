Sánchez y Begoña reciben tratamiento estético dental en Quirón en plena campaña política y judicial contra el Grupo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez reciben un tratamiento de estética dental en el Grupo médico privado Quirón. El matrimonio Sánchez-Gómez ha recibido dicho tratamiento en plena ofensiva política y judicial del Gobierno socialista contra la sanidad privada en general y el grupo Quirón en particular, por su vinculación con la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Según ha podido saber Libertad Digital, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se están tratando en el área de salud dental del Centro Médico Ruber de la calle Juan Bravo-Maldonado, 50, de Madrid. El Centro Médico Ruber (ubicado en el número 50 de la calle Maldonado) forma parte integral del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo, que nació de la fusión de la antigua Clínica Ruber y el hospital San Camilo, complejo que pertenece al grupo Quirónsalud operando bajo su red de centros médicos y hospitalarios.

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "esta información demuestra la hipocresía de Pedro Sánchez, que criminaliza la sanidad privada y al grupo Quirón, pero no duda en ponerse en sus manos para obtener, tanto él como su esposa, una sonrisa atractiva".

Dichos tratamientos estéticos dentales los han recibido Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Grupo Quirón mientras el propio presidente del Gobierno mantiene una guerra abierta contra dicho Grupo en el que trabaja la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.

En septiembre del pasado año, el presidente del Gobierno arremetía contra Díaz Ayuso y González Amador, al que calificaba como "un conseguidor", por destinar parte de los recursos enviados por el Estado a empresas de sanidad privada como Quirón: "Lo ha devuelto a través de regalos fiscales a las grandes fortunas de la capital, por valor de 5.000 millones. Y 1.000 millones a Quirón, un negocio redondo para conseguidores como Alberto González Amador. Una terrible noticia para los madrileños que no pueden tener una cita médica".

Dos meses después, Sánchez atacaba nuevamente a Isabel Díaz Ayuso y la gestión sanitaria madrileña: "Han convertido Madrid en un casino donde Quirón siempre gana y los ciudadanos, al menos la mayoría, siempre pierden". En diciembre del mismo año, Sánchez volvía a la carga: "No es Torrejón, no es Ribera Salud ni Quirón. Es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. Que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso".

Los ataques contra Díaz Ayuso, González Amador y el Grupo Quirón han alcanzado incluso la esfera judicial. Esta misma semana, el PSOE solicitaba al juez que investiga a Alberto González Amador que ampliase el procedimiento e investigue si se ha podido producir un delito fiscal en sus negocios con Quirón Prevención y que llame además a declarar como investigado al director de la compañía, Fernando Camino, a quien consideraban "responsable de las relaciones económicas entre Quirón Prevención y las empresas de Alberto González Amador que la AEAT ha considerado indiciariamente ficticias".

Cabe destacar que el Partido Socialista está personado en esta causa como acusación popular, a pesar de que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el propio Sánchez no dejan de atacar a las acusaciones populares, acusándolas de estar instrumentalizadas políticamente.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Grupo Quirón

El Grupo Quirón es el principal grupo hospitalario privado de España y uno de los mayores de Europa. Forma parte del gigante alemán Fresenius Helios desde 2016. La red asistencial en España está configurada por más de 57 hospitales y alrededor de 134 centros sanitarios (clínicas, ambulatorios, etc.).

Además, dispone de más de 8.000 camas hospitalarias y en Quirón trabajan más de 52.000 profesionales, incluyendo médicos, enfermeros y personal sanitario.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com