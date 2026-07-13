Sémper defiende el "sarcasmo" de Rajoy y responde a Sánchez: "Queremos que gane España, aunque juegue peor"

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha salido a defender a Mariano Rajoy quitando importancia a la polémica y enmarcando las palabras escritas en el tono habitual de sus columnas de opinión: "Son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención. Esa expresión es sin mala intención y son comentarios a favor de España. Esto yo lo circunscribiría a este perímetro. No le daría otra interpretación", ha afirmado en el Comité de Dirección del PP.

Sémper ha recordado que para jugar en una selección nacional es requisito imprescindible tener la nacionalidad del país en cuestión: "Para jugar en la selección nacional de Francia hay que ser francés. Si no fueras francés no podrías jugar en la selección nacional de Francia como no puedes jugar en ninguna selección nacional si no eres nacional de ese país", ha expuesto.

A su juicio, Mariano Rajoy simplemente señalaba esa obviedad con sarcasmo y "sin mala intención".

DIRECTO📺#Canal24horas | Borja Sémper, portavoz del PP, sobre la columna de Rajoy que ha indignado en Francia: 🗣️"Una columnas de estas que escribe el presidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención" pic.twitter.com/78qWFSDI4X — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 13, 2026

Por otro lado, el portavoz popular ha aprovechado para marcar distancias con Pedro Sánchez. Mientras el presidente del Gobierno ha afirmado "que gane el mejor" en la semifinal entre España y Francia de este martes 14 de julio, Borja Sémper ha sido rotundo: "Nosotros queremos que gane España, aunque juegue peor".

Desde el país vecino las reacciones también han continuado llegando. Laurent Nuñez, el ministro del Interior francés, calificó las declaraciones de "absolutamente inaceptables". El primer secretario del Partido Socialista francés, Olivier Faure, respondió que "la selección de Francia está formada únicamente por franceses". Recientemente, Philippe Diallo, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) consideró que las declaraciones tenían un "tufillo intolerable a racismo".