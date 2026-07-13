Torres cifra en medio millón los nuevos votantes en 2027 por la Ley de Nietos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido a las críticas del Partido Popular sobre la aplicación de la conocida como 'ley de nietos' y ha calculado que alrededor de medio millón de nuevos ciudadanos españoles podrán participar en las elecciones generales y autonómicas previstas para 2027. El dirigente socialista ha rechazado además las acusaciones de "ingeniería electoral" lanzadas por Alberto Núñez Feijóo y ha asegurado que el Gobierno no ha alterado los criterios seguidos por anteriores ejecutivos.

En una entrevista publicada este lunes por El País, Torres ha negado que el Ejecutivo haya acelerado la concesión de nacionalidades o adoptado medidas excepcionales para ampliar el censo electoral. "Ni hemos acelerado ni hemos hecho nada que no se hubiera hecho en el pasado. Felipe González hizo dos modificaciones legislativas en ese sentido y con Aznar se ampliaron los derechos para la adquisición de la nacionalidad española", ha afirmado.

El ministro también ha rechazado que pueda conocerse de antemano el sentido del voto de quienes han adquirido la nacionalidad española y ha cargado contra el discurso del PP. "El PP dice una cosa en Madrid y otra en Buenos Aires. Es bastante hipócrita. Además, cada uno votará lo que le dé la gana, ¿o es que el PP ya sabe lo que van a votar?", ha señalado.

Medio millón de electores en 2027

Torres ha explicado que más de 300.000 personas ya disponen del pasaporte español y que cerca de 600.000 tienen reconocido ese derecho, aunque ha advertido de que la tramitación de todos los expedientes todavía llevará tiempo.

"Ya tienen pasaporte más de 300.000 y cerca de 600.000 lo tienen reconocido. Resolver todos los expedientes puede tardar años, como pasó con la Ley de Memoria Histórica. En el verano de 2027, que es cuando se cumplen los cuatro años de la legislatura, podríamos estar hablando de medio millón de personas", ha asegurado.

Defiende la instrucción de 2022

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática también ha salido en defensa de la controvertida instrucción de 2022, que presume la condición de exiliados de todos los españoles que emigraron entre 1936 y 1955 y amplía así el alcance de la denominada 'ley de nietos'.

La resolución no sólo ha sido cuestionada por el PP. La actuación de la entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, ha motivado una querella por un supuesto delito de prevaricación administrativa , mientras que Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral para reclamar que se revise el impacto de la norma sobre el censo electoral.

Vox también ha solicitado al Ministerio de Justicia la nulidad de la instrucción y la suspensión cautelar de sus efectos, al considerar que amplía el acceso a la nacionalidad sin el respaldo de las Cortes.

Frente a estas críticas, Torres ha defendido que también pueden acogerse a la norma "los que se fueron por cuestiones de carácter social y económicas producidas por una dictadura que hizo involucionar a España". "Esa instrucción es de 2022 y no entiendo por qué la polémica surge ahora", ha recalcado.

Reparto por circunscripciones

Preguntado por las provincias o circunscripciones en las que quedarán inscritos los nuevos nacionalizados para ejercer su derecho al voto, Torres ha reconocido que el Gobierno todavía no dispone de esos datos.

El ministro ha explicado que la adscripción se realiza atendiendo al lugar de origen del ascendiente español. "El descendiente de un español nacido en un lugar determinado se adscribe a ese lugar. Tiene que haber alguna razón objetiva y documentada de arraigo. Desconozco el dato, pero casi el 50% de solicitudes se han presentado en Argentina, donde hay una importante colonia gallega, canaria y asturiana", ha indicado.

Las palabras de Torres apuntan a que Galicia, Canarias y Asturias podrían concentrar una parte de las inscripciones, aunque el propio ministro ha admitido que todavía desconoce el reparto territorial.

En 2027, además de las elecciones generales, también están previstas elecciones autonómicas en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares, La Rioja, Navarra, Asturias y Murcia, unos comicios en los que estos nuevos nacionalizados también podrán ejercer su derecho al voto desde el extranjero.