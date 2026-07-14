El juez Santiago Pedraz ha acordado citar como imputados al abogado Ismael Oliver y a la gerente del PSOE Ana María Fuente Pacheco para el próximo 9 de septiembre en el caso por el que se investigan las presuntas cloacas del Partido Socialista constituidas para obstaculizar procesos judiciales que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

"Dada cuenta, visto el estado de las actuaciones se cita para que comparezcan en la sede de este Juzgado, a fin de prestar declaración judicial en calidad de investigado a Doña Ana María Fuente Pacheco próximo día 09 de septiembre de 2026 a las 10:00 horas de su mañana y a Don Ismael Oliver Romero el mismo día, a las 10:30 horas de su mañana", señala la providencia del juez Pedraz, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Uno de los informes de la UCO apuntaba al papel de Ana María Fuentes dentro de la presunta organización. "En este sentido se encuentra Ana María Fuentes Pacheco, en calidad de directora gerente Federal del PSOE. Concretamente habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL, vinculado a Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo Casanova.

Por otro lado, tal y como publicó Libertad Digital, otro de los informes de la UCO apunta a que Leire Díez aprovechó cuando Oliver asumió la defensa del ex asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, para enviar denuncias y escritos contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Fiscalía General del Estado, cuando estaba encabezado por Álvaro García Ortiz.