El Congreso acuerda castigar con un mes sin acreditación a los periodistas que interrumpan

La Mesa del Congreso continúa aplicando su reglamento contra informadores molestos. Según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press, el órgano, con mayoría de PSOE y Sumar, se ha inclinado por castigar con un mes sin acreditación de periodista a las personas que interrumpan una rueda de prensa tras estudiar varias propuestas ante los expedientes abiertos.

El castigo se ha aplicado este mismo martes y ya se ha aplicado a Vito Quiles y Bertrand Ndongo. A Quiles, que trabaja para Estado de Alarma y que ya fue sancionado con tres meses de retirada de su carné de prensa por grabar en dependencias parlamentarias sin autorización, le han multado con otro mes más por interrumpir el pasado 11 de febrero una rueda de prensa de la líder de Podemos, Ione Belarra.

Por su parte, a Ndongo, trabajador de Periodista Digital, la Mesa del Congreso le ha impuesto otro mes de sanción por interrumpir el 25 de noviembre de 2025 una rueda de prensa al tratar de hacer preguntas sin que se le hubiese dado el turno de palabra.

En su reunión del pasado 8 de junio, la Mesa que preside la socialista Francina Armengol dejó abierto el primer expediente de Ndongo dándole 15 días para que presentase alegaciones antes de la resolución definitiva.

El letrado instructor planteó imponerle una multa de entre 11 y 3 meses, pero aunque consideraba probado que alteró el desarrollo normal de la citada rueda de prensa, apuntó la posibilidad de aplicarle una atenuante porque ésta pudo continuar, pese a su interrupción.

Finalmente, tras estudiar ambos casos, los servicios jurídicos de la Cámara Baja han llegado a la ponderación de un mes de sanción por la interrupción de ruedas de prensa, según precisaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

Ambos ya estaban cautelarmente suspendidos por la acumulación de denuncias en su contra —ocho de Quiles y tres a Ndongo— presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y por el PSOE, Sumar y Podemos.

Para Ndongo, la de este martes es la primera sanción en firme. Mientras, para Vito Quiles ya es la segunda y, si las próximas resoluciones van en la misma línea, el Congreso podría acabar retirándole sine die la acreditación de prensa por acumulación de sanciones.