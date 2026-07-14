El multimillonario detenido en Ibiza al que Podemos quiere librar de la extradición

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado sábado en Ibiza al empresario estadounidense James Cox FergieChambers Jr. en cumplimiento de una orden internacional de detención. El multimillonario, heredero de una de las mayores fortunas de Estados Unidos vinculada al conglomerado Cox Enterprises, permanece detenido provisionalmente mientras avanza el procedimiento judicial.

Según han confirmado a EFE fuentes del caso, por el momento no han trascendido los delitos que se le atribuyen ni el país que ha solicitado la ejecución de la orden internacional de detención.

Chambers, conocido también por su activismo político de izquierdas y su apoyo a la causa palestina, es bisnieto de James M. Cox, fundador de Cox Enterprises, exgobernador de Ohio y candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos en 1920.

La fortuna familiar tuvo su origen en el negocio de los medios de comunicación, a través de periódicos y emisoras de radio. Con el paso de los años, el conglomerado amplió su actividad a sectores como la televisión, las telecomunicaciones y la automoción. En la actualidad, el grupo controla compañías como Cox Communications y Cox Automotive, mientras la familia figura habitualmente entre las más acaudaladas de Estados Unidos.

Podemos rechaza la extradición

La detención ha provocado también la reacción de Podemos Islas Baleares, que este lunes ha reclamado que España rechace una eventual extradición del empresario a Estados Unidos. La formación considera que la petición respondería a una persecución política relacionada con las posiciones de Chambers sobre la guerra en Gaza y su apoyo a la causa palestina.

La coordinadora autonómica del partido, Lucía Muñoz, ha acusado a la Administración de Donald Trump de intentar "extender más allá de sus fronteras la persecución contra quienes denuncian el genocidio en Gaza y apoyan la causa palestina".

Muñoz ha sostenido que España "no puede ser cómplice" y ha defendido que cualquier decisión judicial debe estar "plenamente garantizada" por el respeto a los derechos humanos, sin que los mecanismos de cooperación internacional sean utilizados para "reprimir el activismo o la solidaridad internacional".

Un precedente "muy peligroso"

"La solidaridad no es un delito", ha afirmado la dirigente de Podemos, que ha advertido de que "cada vez son más" los intentos de equiparar la defensa de Palestina con una "actividad criminal".

La formación morada ha alertado, además, de que una eventual extradición podría sentar un precedente "gravísimo" y "muy peligroso" para los derechos y las libertades democráticas.