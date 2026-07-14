La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha declarado ante el juez que investiga las presuntas cloacas del Partido Socialista que no trató de sobornar a la empresaria Carmen Pano para cambiar su versión acerca de las entregas de dinero en Ferraz.

De la Hoz ha acudido este martes a la Audiencia Nacional como imputada para declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tras la declaración de la empresaria Carmen Pano ante los agentes de la UCO. Pano declaró que la abogada de Koldo le ofreció 250.000 euros para cambiar la versión acerca de las entregas de bolsas con dinero en la sede socialista. La empresaria ratificó también esta versión de los hechos ante el juez Pedraz el pasado 29 de junio.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, De la hoz ha señalado al juez que posiblemente la actitud de Carmen Pano acerca de los hechos se deba a desavenencia en una comisión en el sector de los hidrocarburos. Por otro lado, la abogada ha negado haber cobrado del PSOE por la asistencia letrada a Koldo García.

El pasado 29 de junio fue el turno de declarar de la empresaria que se limitó a ratificar su declaración prestada ante la UCO. Por otro lado, ese mismo día también estaba citado el chófer que le acompañó a una de las dos entregas de dinero en Ferraz, Álvaro Gallego. El chófer, que también estuvo presente en las reuniones en las que presuntamente se habría producido ese intento de cambio de versión, reconoció ante el juez que no recuerda que los ofrecimientos que les realizaron estuvieran orientados a proteger al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García.

Según el testimonio de Carmen Pano recogido por la UCO, Leticia les habría preguntado qué quería a cambio de acceder a cambiar su versión sobre las bolsas de dinero. La empresaria precisó que estaba interesada en pagar su casa y la boda de su hija "De la Hoz preguntó 'cuanto sería eso' y la manifestante le explicó que querría 25.000 euros para "la boda de Leonor" y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa. Por su parte, Álvaro Gallego añadió que el querría 15.000 euros para la compra de un coche", recoge la UCO", recoge la UCO en su informe.