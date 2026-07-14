La Audiencia de Badajoz condena al hermano de Pedro Sánchez a 9 años de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano del presidente del Gobierno David Sánchez a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. El tribunal también condena a penas de inhabilitación al expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (18 años por dos delitos de prevaricación) y a los otros 9 acusados.

El hermano de Pedro Sánchez fue procesado por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias tras ser enchufado en la Diputación Provincial como coordinador de los conservatorios, primero, y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después. Sánchez fue juzgado junto a Gallardo, y otras nueve personas. El tribunal que ha dictado la sentencia está formado por los magistrados José Antonio Patrocinio (presidente), Dolores Fernández y Emilio Serrano (ponente).

La sentencia de 377 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "son múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa que permiten en su valoración conjunta inferir, con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido, con unidad de acción, para pergeñar los actos arbitrarios ya expuestos con el designio de favorecer a Don David Sánchez Pérez-Castejón, arbitrariedad que se manifestó en la urgente creación de una plaza de empleo público innecesaria y vacía de contenido, alzaprimando el interés particular de su futuro adjudicatario sobre el interés general, estableciendo unas condiciones laborales y retributivas propias del personal de alta dirección y concediendo dicho puesto a Don David conculcando los principios de mérito y capacidad, con opacidad e irregularidad en la tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos".

"Lo que igualmente se correlaciona y confirma con el denominado cambio de nomenclatura del puesto de trabajo creado para y adjudicado al Sr. Sánchez Pérez-Castejón, en lo que supuso de facto una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo verificada con el propósito de adaptarlas a las apetencias personales de aquel por las actividades operísticas, dotándole de cuantiosas partidas presupuestarias al efecto; y en la creación de otra plaza más de empleo público de alta dirección, también innecesaria y huérfana de funciones, con el exclusivo afán de adjudicarla en comisión de servicios al antiguo colaborador y amigo de Don David, Sr. Carrero, para que este siguiera coadyuvando a aquel en sus labores operísticas, pese a que habían sido nombrados para prestar servicios en puestos administrativos que no guardaban relación entre sí", añade.

"Y la conclusión a la que llegamos en el proceso de inferencia, fluye de forma natural, parafraseando la expresión repetidamente empleada por nuestra Jurisprudencia, como hipótesis predominante, de suerte que los coacusados entregaron a Don David (y a su auxiliar Don Luis María) sendas plazas retribuidas con fondos públicos de nueva creación para que pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran, sin control alguno", apunta.

Absuelven a los acusados del tráfico de influencias

El fallo señala que "absolvemos libremente a los acusados del resto de las infracciones penales que se les imputaban. No hacemos pronunciamiento en materia de responsabilidad civil por falta de legitimación de las partes acusadoras".

"Imponemos a los acusados prorrateadas la mitad de las costas procesales, incluyendo las ocasionadas por las acusaciones populares, atribuyendo al acusado Miguel Ángel Gallardo Miranda dos duodécimas partes de las mismas y al resto de los acusados una décima parte a cada uno. Declaramos de oficio la otra mitad de las costas generada por los delitos objeto de pronunciamiento absolutorio", concluye.

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