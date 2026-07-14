La cloaca del PSOE intentó imponer al conspirador de la juez Biedma como abogado del hermano de Sánchez

La cloaca del PSOE intentó imponer a Luis José Sáenz de Tejada como abogado del hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Tal y como desveló LD en junio del pasado año, Sáenz de Tejada conspiró contra la titular del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, en plena investigación del caso David Sánchez.

El empresario Joaquín Parra declaró la semana pasada como testigo durante algo más de una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de la trama de las cloacas del PSOE. Parra desveló los planes de dicha cloaca socialista para imponer a Sáenz de Tejada como abogado de David Sánchez.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "Parra aseguró que la fontanera del PSOE Leire Díez le transmitió que el plan de la cloaca para neutralizar a la juez Biedma pasaba por imponer a Luis José Sáenz de Tejada como abogado de David Sánchez en lugar de su letrado Emilio Cortés, considerado cercano al PP".

"Parra aseguró al juez Pedraz que, según Leire Díez, David Sánchez discutió con su hermano Pedro Sánchez por este asunto, y se negó a sustituir a su letrado Emilio Cortés —en el que confiaba plenamente— por Sáenz de Tejada", añaden.

Fuentes del caso consultadas por este diario apuntan que "la cloaca del PSOE pretendía colocar a Sáenz de Tejada como abogado del hermano del presidente del Gobierno para intentar recusar a la juez Biedma de la causa. Sáenz de Tejada fue apartado de la carrera judicial tras ser condenado por el Tribunal Supremo por un delito de violencia psicológica contra su exmujer. La propia Biedma habría participado en la instrucción del caso contra Sáenz de Tejada y, con esa excusa, este intentaría recusarla alegando la 'enemistad manifiesta' que existe entre ambos".

Cabe destacar que Sáenz de Tejada intentó personarse en la causa de David Sánchez como acusación popular. Posteriormente, llegó a pedir la recusación contra la juez Biedma y presentó denuncias contra la magistrada ante la Fiscalía General del Estado.

Recordamos que David Sánchez fue finalmente procesado por la juez Biedma y juzgado por la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias junto al expresidente socialista de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas.

La declaración de Parra como testigo

En su declaración de la semana pasada, el empresario Joaquín Parra manifestó ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que fue Leire Díez quien se puso en contacto con él y que él nunca le pidió nada. Según Parra, la fontanera socialista le transmitió en una de sus conversaciones, en referencia a Pedro Sánchez, que "cuando ofenden a tu mujer y tu hermano, con la policía patriótica, con la mafia del PP, hay que tomar cartas en el asunto". El empresario también afirmó en su declaración como testigo que Díez le trasladó que tenía acceso a los fiscales.

Durante su intervención, Parra también fue preguntado por un favor para que el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) le recibiera por un asunto relacionado con unos terrenos que el propio Parra posee en esta localidad. Este reconoció que habló con Leire Díez para que el alcalde le recibiese y Díez le dijo que en esa reunión especificara que iba de parte de Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE. Por otro lado, durante su declaración también señaló que la cloaca del PSOE quería que cambiase su abogado José Antonio Choclán para que fuera defendido por un abogado 'pro-PSOE', concretamente el denominado abogado de las cloacas Jacobo Teijelo.

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