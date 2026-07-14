Violeta Alonso, presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), colocada en el año 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez al frente de la institución, se ha pronunciado en los últimos días por la polémica ley de nietos por la cual se han nacionalizado a más de 544.000 descendientes de españoles. En varias declaraciones a la prensa, recogidas por Libertad Digital, la responsable del Ejecutivo socialista en el exterior ha admitido que "en todas las nacionalizaciones que está habiendo hay muy poca gente que esté optando por razón de exilio", confesando que "no son sólo exiliados de la guerra civil".

Así, Violeta Alonso reconoce que "cualquier persona que pueda comprobar que es hijo o nieto o hija o nieta de emigrantes españoles puede optar ahora mismo a esa nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática". Algo contrario a esta ley de nietos, cuya finalidad era reparar a los que se exiliaron de España por razones políticas.

De este modo, la responsable de los españoles en el extranjero admite que los consulados están siguiendo la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, que retorció la ley para facilitar los requisitos para así conceder la nacionalidad a un mayor número de extranjeros. Con estas declaraciones, la máxima responsable de España en el exterior reconoce que los funcionarios están admitiendo solicitudes y expedientes de descendientes de españoles que no eran exiliados.

En las diversas entrevistas, la líder de los españoles en el extranjero también especifica que "están optando ahora mismo hijos y nietos, en el caso de los descendientes de varón se está pudiendo llegar hasta los bisnietos del emigrante, porque sus hijos nacían todavía españoles de origen, entonces serían hijos, nietos y en algunos casos bisnietos los que están pudiendo optar".

Y añade que "también hay disposiciones específicas, por ejemplo, para los hijos mayores de edad que quedaron fuera por la Ley de Memoria Histórica y también para los descendientes de mujeres, pues que no transmitían la nacionalidad antes de la entrada en vigor de la Constitución, que la ley y la instrucción ponen que perdían la nacionalidad por casarse con un extranjero, pero la realidad es que no la transmitían ellas, daba igual que la perdiesen o no, porque no la podían transmitir. Lo único que si el padre en su caso era español, pues se transmitían por vía paterna, pero la mujer nunca nunca la transmitía".

Libertad Digital ha informado estas semanas de que el Gobierno está llevando a cabo sospechosas maniobras en el extranjero, principalmente en Sudamérica, para captar el máximo número de nuevos votantes de cara a las próximas elecciones generales del próximo año, donde un puñado de votos puede volver a colocar cuatro años más en el Palacio de La Moncloa a Pedro Sánchez.