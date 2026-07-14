La sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, destaca que se ha juzgado una "actividad criminal de despacho, organizada y en el seno de una Corporación piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista". Todo ello, en referencia a la Diputación Provincial de Badajoz que presidía el socialista Miguel Ángel Gallardo, condenado a 18 años de inhabilitación por sendos delitos de prevaricación.

Dicha sentencia de 377 páginas, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, da por probados los siguientes hechos en referencia al enchufe del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación Provincial de Badajoz:

-Bloque A) , a la creación por parte de la Diputación de Badajoz, entre los años 2016 y 2017, de la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios de esta ciudad y a la adjudicación de la misma, como personal de Alta Dirección, al acusado David Sánchez Pérez-Castejón. Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general. -Bloque B) , al cambio de nomenclatura de la plaza anteriormente indicada en el año 2022 para pasar a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas en lo que supuso una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección, suprimiendo la incompatibilidad del mismo con el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez Pérez-Castejón. -Bloque C) , a la creación por parte de la misma Entidad Local con carácter urgente a finales de 2023 de la plaza de Jefatura de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas adjudicada con la misma urgencia en comisión de servicios al acusado Luis María Carrero Pérez, íntimo amigo del Sr. Sánchez Pérez-Castejón y colaborador suyo en precedentes proyectos operísticos ,todo ello con el afán de que siguiera ayudando a este en sus actividades relativas a la ópera, aun cuando prestaban teóricos servicios en departamentos administrativos diferentes.

Prueba indiciaria, "es difícil la existencia de prueba directa"

La Resolución estima probados los hechos fundamentalmente en base al resultado que arroja la prueba indiciaria que se deriva de los correos electrónicos analizados por la UCO, amén de la documentación remitida por la Diputación de Badajoz y de las testificales practicadas de los Directores de los Conservatorios, etc., además de las propias declaraciones prestadas en fase de instrucción por el acusado David Sánchez que fueron introducidas en el acto del juicio.

Al tratarse de una actividad criminal "de despacho", organizada y en el seno de una Corporación de pequeña entidad, piramidal, fuertemente jerarquizada, de carácter presidencialista, es difícil la existencia de prueba directa (declaraciones de testigos altos cargos mediatizados por sus superiores, algunos de los cuales han promocionado profesionalmente durante el proceso).

Carece de relevancia acreditativa la prueba propuesta por las defensas orientada a demostrar el cumplimiento de los trámites administrativos en los procedimientos de creación, adjudicación y modificación de las plazas, procedimientos estos de carácter cosmético, al igual que pretendida dotación de contenido de las plazas creadas con el exclusivo designio de favorecer los intereses personales de los adjudicatarios y no de atender necesidades de interés general.

El fallo, con las condenas

-A Miguel Ángel Gallardo Miranda, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, ya definidos, correspondientes a los Bloques A) y B) del párrafo de hechos probados, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

-A Elisa Moriano Morales y a Cristina Núñez Fernández, ambas mayores de edad y sin antecedentes penales, como autoras por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, ya definido, correspondiente al Bloque A) del párrafo de hechos probados, a la pena, para cada una de ellas, de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

-A Félix González Márquez, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, ya definido, correspondiente al Bloque A) del párrafo de hechos probados, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

-A Juana Cinta Calderón Zazo, Mª Emilia Parejo Gala y Francisco Martos Ortiz, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, cómo autores por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, ya definido, correspondiente al Bloque B) del párrafo de hechos probados, a la pena, para cada uno de ellos, de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

-A David Sánchez Pérez-Castejón, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa, ya definido, correspondiente al Bloque B) del párrafo de hechos probados, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

-A Luis María Carrero Pérez, mayor de edad y sin antecedentes penales, como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa ya tipificado, correspondiente al Bloque C) del párrafo de hechos probados, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

-A Ricardo Cabezas Martín y a Manuel Candalija Valle, ambos mayores de edad y sin antecedentes penales, como autor el primero y autor por cooperación necesaria el segundo, de un delito de prevaricación administrativa ya definido, correspondiente al Bloque C) del párrafo de hechos probados, a la pena, para cada uno de ellos, de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

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