El Sancho Panza del Sanchismo

En las augustas estancias de Moncloa, donde los espejos aún guardan el reflejo mortecino de presidentes que merecieron el cargo y los retratos de estadistas de verdad observan con vergüenza ajena que roza el bochorno surge él: Óscar López. Escudero fiel, paladín de salón y sumo sacerdote de la indignación a la carta. Nadie como este hidalgo de segunda fila convierte una filtración incómoda para el adversario en cruzada moral, mientras los lodazales propios los despacha con un elegante "complejidad democrática" y un mohín de fastidio.

Con la ceja izquierda elevada en ángulo de precisión quirúrgica, voz de barítono ensayado ante mil espejos y dedo acusador siempre al enemigo eterno, don Óscar encarna la más perfecta síntesis del sanchismo: moralina selectiva elevada a arte escénico. "¡El que la hace, la paga!", proclama con solemnidad cortesana mientras disfruta de las prebendas del palacio y los veloces traslados en el carruaje alado de la Presidencia, mientras a su alrededor caen, como plomo derretido, las comisiones opacas, los contratos a dedo, las puertas giratorias, los favores entre camaradas y toda la podredumbre que, milagrosamente, solo adquiere carácter delictivo cuando luce corbata azul.

Es el Sancho Panza 2.0: pragmático, servil y con un talento sobrenatural para transformar cada batacazo de su señor en "avance estratégico". Mientras Pedro Sánchez carga contra gigantes imaginarios, López le lustra la armadura, afila la lanza y sale a los platós a explicar que la última caída fue, en realidad, un salto cuántico hacia el futuro. Cuando las encuestas se desploman, no es crisis: es "desinformación de los poderes fácticos". Cuando suben, es "la calle que recupera la cordura". La elasticidad dialéctica de este hombre provocaría admiración si no resultara tan grotescamente previsible.

Su especialidad es la sátira inversa llevada al paroxismo. Acusa a la oposición de obsesionarse con Sánchez mientras él es incapaz de hilvanar tres frases sin invocar a Isabel Díaz Ayuso como su musa infernal, su Beatrice particular, la fuente inagotable de sus mejores arrebatos de ira controlada y sus titulares más jugosos. "¡Ayuso revienta la convivencia!", clama con el pudor herido de una virgen ofendida, olvidando que su gobierno ha convertido el insulto institucional, la difamación sistemática y la descalificación grosera en deporte nacional con medalla de oro en relevos.

Maestro consumado del doble rasero, habla de "democracia amenazada" con tono churchilliano cuando el supuesto peligro viene de fuera de sus siglas. Cuando la amenaza nace de sus socios de conveniencia —aquellos compañeros de viaje que aborrecen el marco constitucional—, el peligro se transmuta mágicamente en "riqueza democrática", "pluralidad" y "avances históricos sin precedentes". Lo que hace el adversario es ruin, cavernícola y antidemocrático; lo que hacen los suyos es valiente, necesario y propio de estadistas de talla. El único argumento que les queda a esta tropa es el infantil y paupérrimo "y tú más", repetido hasta la extenuación.

don Óscar posee, además, una memoria histórica exquisitamente mutilada. Puede recitar de memoria los pecados de la derecha desde don Pelayo, pero sufre de amnesia fulminante y selectiva ante los cadáveres en el armario de la izquierda, pasada y presente. No miente, claro. Simplemente cultiva una verdad emocional, y esa emoción siempre apunta, con precisión milimétrica, hacia Génova. El resto es ruido.

En su particular ínsula Barataria —la Función Pública—, se presenta como reformador visionario. Habla de digitalización, modernización y agilización con palabras bellas y huecas, perfectas para PowerPoint. Los ciudadanos, mientras tanto, siguen esperando meses para una cita, años para una resolución y décadas para que alguien descuelgue un teléfono. Su respuesta: crear un comité para estudiar la posibilidad de un observatorio que analice la viabilidad de comenzar a pensar en digitalizar el problema. Progreso sanchista en estado puro.

Es, en definitiva, el espejo más fiel y despiadado del sanchismo: el político que denuncia la polarización mientras la alimenta con gasolina de alto octanaje y likes; el que critica la falta de ideas ajenas mientras sobrevive del eterno mantra de "culpa de la derecha desde tiempos inmemoriales". Un hombre que ha convertido la impostura, la culpa ajena y el victimismo rentabilizado en género literario de largo aliento.

Si algún día escribe sus memorias, el título está servido: La digitalización de la responsabilidad y otras formas creativas de escaquearse. Serán, sin duda, un éxito… o siempre podrá denunciar que la caverna mediática, el IBEX, el algoritmo y el cambio climático boicotearon su obra maestra. Porque, esa es, al fin y al cabo, su mayor y más constante virtud: la impostura inquebrantable.

En un país que se hunde en la mediocridad moral y la degradación institucional, Óscar López permanece inmutable: indignado por encargo y absolutamente imprescindible para que la tragicomedia española siga representándose con el decoro y la dignidad que merece un Régimen que ya ni siquiera se molesta en fingir rubor.