Óscar Puente insulta y amenaza a Feijóo: "No te va a salir gratis"

La avalancha de reacciones del entorno del PSOE y sus socios para proteger a David Sánchez y atacar a los jueces no podía tener en Óscar Puente, el ministro de Transportes, más que uno de sus protagonistas. En su caso, la ofensiva no solo apuntaba al descrédito de una sentencia que señala que el puesto que creó la Diputación de Badajoz para el hermano del presidente estuviese hecho "a medida", sino que también ha optado por insultar y amenazar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Eres un cobarde y un incapaz", le ha dicho al líder popular una publicación de la red social X.

Y tras el insulto venían las amenazas. "No pienses que te va a salir gratis. Ni a ti, ni a los que, a pesar de tus evidentes carencias, quieren llevarte a la Moncloa a toda costa", ha expresado Óscar Puente. El habitual estilo chabacano de Puente ha relucido hoy en dos ocasiones. Antes de pasar al ataque dijo que "la única finalidad" de la sentencia es "derribar a un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas". Por el contrario, no hay visos de que Pedro Sánchez se atreva a adelantar elecciones, pues, al fin y al cabo, trata de resistir hasta el final.

Estado de Derecho y matonismo

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, había recordado, también en una publicación en X, una frase de Pedro Sánchez que hoy se vuelve en su contra: "La verdad acabará imponiéndose". A su vez, subrayaba que la condena a David Sánchez representa "la tercera condena en su entorno, tras la del exfiscal y la de Ábalos". "Que nadie esté por encima de la ley, sea familia de quien sea, habla bien de nuestro Estado de Derecho y debería reconfortar a todos los españoles", ha añadido.

No hay ocasión en la que una sentencia, una imputación o una advertencia del Consejo General del Poder Judicial por los ataques que sufren los jueces que afecte al PSOE, en la que Puente no sea protagonista de la doctrina intimidatoria del Ejecutivo contra la independencia judicial. La estrategia está clara: laminar la confianza de sus votantes en el Estado de Derecho para que nadie, entre ellos, se oponga al intento de dinamitar los consensos básicos del constitucionalismo. Y que nadie dude de la versión de su propaganda contra cualesquiera instituciones.