Begoña Gómez entrega sus billetes a Londres y acusa al juez de "probatio diabólica"

La defensa de Begoña Gómez ha tenido que claudicar y entregar al juez Juan Carlos Peinado los billetes de avión de su reciente viaje a Londres. Sin embargo, no lo ha hecho sin protestar. En un duro recurso presentado por su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, la esposa del presidente del Gobierno ha arremetido contra el magistrado, reprochándole que le obligue a acreditar la "inexistencia de una conducta delictiva" y acusándole de someterla a una "probatio diabólica".

Este nuevo frente de tensión judicial surge después de que el juez Peinado —que investiga a Gómez por cuatro presuntos delitos— le exigiera el pasado lunes que justificara que utilizó su pasaporte únicamente para viajar a Londres a la graduación de su hija. La sospecha del instructor se levantó al comprobar que el pasaporte que la investigada entregó el domingo en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no contenía ni un solo sello que acreditara sus movimientos de entrada y salida del territorio nacional.

El truco del pasaporte sin sellar

Para tratar de justificar la ausencia de marcas en el documento, la defensa de Gómez califica de "sorprendente" el requerimiento del juez y argumenta en su escrito que "el Reino Unido ha suprimido la estampación de sellos físicos en los pasaportes" como práctica ordinaria.

Según el letrado de la mujer de Pedro Sánchez, la acreditación de su estancia en suelo británico puede realizarse mediante "otros medios de prueba plenamente válidos", como los registros de las aerolíneas o las tarjetas de embarque. Para intentar zanjar la polémica y evitar males mayores, la defensa ha aportado finalmente los billetes de ida a Londres y de vuelta desde Bristol.

La "presunción de inocencia"

A pesar de aportar la documentación requerida, el abogado de Begoña Gómez ha aprovechado el recurso para cargar contra el juez Peinado, acusándole de vulnerar los principios del proceso penal. Según Camacho, el requerimiento del juzgado "exige a esta defensa que acredite que no se ha llevado a cabo acto alguno constitutivo del delito de quebrantamiento de medida cautelar, lo que invierte de forma manifiesta el principio cardinal del proceso penal."

La defensa de la investigada insiste en que la carga de la prueba debe recaer en la acusación y califica de "probatio diabólica" (una prueba imposible) el tener que demostrar que no hizo un uso inadecuado de la autorización para salir de España.

Cabe recordar que Begoña Gómez se encuentra bajo un estricto régimen de medidas cautelares dictado por el juez Peinado el pasado 20 de junio ante el evidente riesgo de fuga. Entre estas medidas se encuentra la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

Para este viaje en concreto, su defensa había solicitado permiso para viajar tanto a Ankara (para acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN) como a Londres. Sin embargo, el juez sustituto de Peinado durante sus vacaciones le denegó el viaje oficial con su marido y solo la autorizó a viajar al Reino Unido por motivos estrictamente familiares.