El Gobierno miente: no fue la "extrema derecha" sino Podemos quien inició la denuncia contra David Sánchez

Que el Gobierno mienta no es una novedad, ni siquiera tendría que ser noticia. Pero es conveniente desmentir las mentiras del Gobierno y del PSOE cada vez que se producen, para al menos dejar constancia en la hemeroteca.

Ayer, nada más conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenaba a David Sánchez por prevaricación, tanto desde el Gobierno como desde el partido tiraron de argumentario reduciéndolo todo a un nuevo episodio de una supuesta conjura de la "ultraderecha" en su "cacería" contra Pedro Sánchez.

Un mantra que se repite desde que el presidente del Gobierno se retiró el 24 de abril de 2024 a meditar —ahora sabemos fehacientemente que esto también fue mentira— si merecía la pena seguir siendo presidente a raíz de las diligencias de investigación abiertas tras una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez. En una increíble carta a los ciudadanos explicaba entonces el que, según él, es el origen de todas las denuncias por corrupción que le rodean: organizaciones de ultraderecha, pseudomedios de la misma orientación ideológica y partidos de la derecha y la ultraderecha.

Y así volvió a ocurrir este martes nada más conocerse la sentencia contra David Sánchez. Pero la realidad es que el mantra en este caso es fácilmente desmontable, porque como es sabido la primera denuncia sobre la contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez la hizo Podemos Extremadura en 2017.

El Grupo Parlamentario Podemos en Extremadura registró ese año una solicitud de información para conocer los detalles de la designación del hermano del entonces secretario general del PSOE como coordinador de actividades de Conservatorios de Música de la Diputación de Badajoz.

La contratación se hizo pública en el Boletín Oficial de la Provincia y el líder de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraba que "el cargo no existía hasta la fecha, las bases no exigían ni siquiera el título de profesor de Música y no existía tribunal, sólo una entrevista en el despacho de la diputada provincial".

El presidente de la Junta, el ya fallecido Guillermo Fernández Vara, negó públicamente desde Ferraz que se hubiera creado el puesto para el hermano de Sánchez. "Eso no es cierto, no se ha creado ningún puesto, ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento, mediante un concurso", aseguró.

Está claro que la "máquina del fango" de la que hablaba Sánchez la inició en todo caso Podemos. Pero decirlo le rompe el discurso fácil de culpar a la derecha y a la ultraderecha de todos sus males.

Podemos saca pecho

Desde Podemos, tanto a nivel nacional como regional, han sacado pecho por haber sido ellos los que denunciaron en primer lugar el caso de enchufismo del hermano de Pedro Sánchez, aunque hayan realizado valoraciones diferentes.

Desde Podemos Extremadura han valorado muy positivamente la sentencia. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que "en esta tierra el clientelismo y el caciquismo son una enorme lacra que afecta a mucha gente" y la sentencia contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE en Extremadura, es una forma de acabar con los "enchufes". Ha añadido que las penas de cárcel hubieran sido "excesivas", pero que la inhabilitación para cargo público considera que es "una pena bstante ajustada".

A nivel nacional la secretaria general del partido, Ione Belarra, este mismo martes en una rueda de prensa en el Congreso —pero antes de que se conociese la sentencia—, describió la colocación de David Sánchez como un "enchufismo escandaloso", recordó que su partido fue el primero que lo denunció y se reafirmó: "Lo seguimos pensando". Añadió Belarra que espera que "a partir de ahora todos los casos de enchufismo escandaloso del bipartidismo tengan las consecuencias jurídicas que deberían tener", dado que "están en todas partes donde gobierna el bipartidismo". Además, deseó que la sentencia, que estaba a punto de conocerse, "ojalá sea ejemplarizante".

Sin embargo, Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz del partido, parece desmarcarse de este deseo de ejemplaridad que expresó su secretaria general y cree que hay "una clarísima intencionalidad política" en la condena de David Sánchez. Así lo manifestó en el programa En boca de todos, donde añadió que, en su opinión, la sentencia "hubiese sido mucho menor si no fuese el hermano de Pedro Sánchez", separándose también de su compañera de Extremadura, que considera la sentencia ajustada.

Él mismo recuerda también en el programa que fue Podemos quien primero denunció el enchufe "palmario" de Davíd Sánchez en 2017: "Quien primero denunció el caso de enchufismo palmario del hermano de Pedro Sánchez fue Podemos, en el año 2017. Pedro Sánchez todavía no era presidente del Gobierno".

Lo de David Sánchez es un caso de enchufe que está mal, pero es evidente que hay una clarísima intencionalidad política en la sentencia, que de no haberse tratado del hermano de Pedro Sánchez tengo seguro que no hubiese sido igual. pic.twitter.com/7sO5uL9J5i — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) July 14, 2026

Fernández ha explicado que para él "es un caso clarísimo de enchufismo por su influencia", pero, "dicho esto", la sentencia tiene "una clarísima intencionalidad política".