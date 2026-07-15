Calama desmonta la excusa de Zapatero para frenar la investigación de sus finanzas

El juez encargado de investigar el rescate millonario de Plus Ultra ha negado que exista una investigación prospectiva sobre la vida del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. De esta manera, Calama ha precisado que la información aportada por la policía ha ayudado conocer "hechos relevantes para la instrucción de la causa".

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputó a Zapatero el pasado mes de mayo por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. Además, tras los registros practicados en su despacho dónde se encontraron numerosas joyas, el juez tomó la decisión de abrir una pieza separada contra el expresidente por presuntos delitos fiscal y de contrabando.

El auto del magistrado donde defiende su postura hace referencia a uno de los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía donde se precisa que Zapatero habría recibido 200.000 euros entre 2024 y 2025 como parte de una "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, con causas judiciales abiertas en aquel país.

El juez recuerda que Zapatero alegó que el informe "contiene una tesis genérica sobre la existencia de una supuesta 'organización criminal, liderada por Zapatero'". Todo esto se mantendría "sin sustento en resoluciones judiciales, lo que permitiría un escrutinio indiscriminado de toda la vida profesional" del expresidente socialista.

"En consecuencia, se solicita que se delimite expresamente el perímetro de la investigación, ordenando a la policía judicial que se ciña estrictamente a los hechos consignados en el auto de imputación; se prohíba el uso de información masivamente obtenida para investigar actividades personales o profesionales ajenas al objeto procesal; y se devuelva el indicado informe", añade el escrito.

No obstante Calama entiende que esta crítica "descansa sobre una caracterización errónea del alcance de la instrucción y sobre una noción de investigación prospectiva" por lo que "no se corresponde con la conceptuación de causa general efectuada por el Tribunal Supremo".

"La aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida" de Zapatero, sino que se trata de "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso". añade.

"La prohibición de investigaciones prospectivas no impide que la instrucción avance, se profundice o se amplíe cuando los datos incorporados revelan nuevas líneas de indagación relacionadas con posibles delitos de tráfico de influencias, u otros ilícitos penales, porque la investigación penal no se define por el autor sino por los hechos que emergen de las diligencias acordadas", precisa el escrito.