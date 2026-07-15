El número dos de García Ortiz reconoce que informó al fiscal general de la reunión con la cloaca

El teniente fiscal y mano derecha del ex fiscal general del Estado condenado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, ha declarado ante el juez que investiga las presuntas cloacas del Partido Socialista que se encontró con el entonces Fiscal General tras una de las reuniones en la sede de la Fiscalía General del Estado con la cloaca.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fue informado por la Fiscalía General del Estado de que Villafañe había mantenido dos reuniones con Teijelo y con la fontanera socialista Leire Díez. La Fiscalía entonces precisó que Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general del Estado, fue informado a posteriori de estas reuniones.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Villafañe ha detallado ante el juez que después de la reunión con Teijelo y la fontanera a la salida se encontró con el propio Álvaro García Ortiz y le comentó que acababa de mantener una reunión con un abogado. Por su parte, la otra fiscal que también estaba llamada a declarar este miércoles y que estuvo presente en una de las reuniones, Beatriz López Pesquera, ha señalado que García Ortiz les dijo que "no se preocuparan" y que lo olvidaran.

Cabe destacar que cuando el juez informó de su citación también rechazó llamar al propio Álvaro García Ortiz. No obstante, el magistrado no descartó citarle en un futuro. "Una vez se conozca el resultado de las anteriores testificales, se acordará si fueran precisas", señalaba la providencia del juez en relación a las testificales que han tenido lugar este miércoles.

Tal y como publicó este diario, la Fiscalía General del Estado, reconoció al juez que investiga los hechos que se mantuvieron dos reuniones con Teijelo y Leire en la sede de la Fiscalía, situada en la calle Fortuny, en Madrid. "En ambas reuniones el letrado J. T. C. estuvo acompañado de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado J. T. C. y que sería posteriormente identificada a través de los medios de comunicación como Leire Díez Castro", reconoció la Fiscalía.

Por otro lado, la UCO recogió en uno de sus informes que era la propia Leire Díez la que organizaba estas reuniones en la Fiscalía General. Además, Leire Díez escribe a Teijelo en uno de los mensajes plasmados en el informe que "Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo".

Sobre el papel de Díez en dichas reuniones ya se ha pronunciado ante el juez Pedraz el propio Teijelo. El letrado de Cerdán declaró a finales de junio que efectivamente se produjeron estas reuniones pero que él no presentó a Leire Díez como alguien de su despacho de abogados, tal y como precisó la Fiscalía.