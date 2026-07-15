Los diplomáticos se hartan y denuncian el "oscurantismo" de Sánchez con la Ley de Nietos

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) ha denunciado el "oscurantismo" y la falta de transparencia del Gobierno de Pedro Sánchez con la polémica Ley de Nietos que ha permitido a más de de medio millón de descendientes de españoles obtener la nacionalidad, además de cuestionar el "maltrato institucional" del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por tener los consulados en una "situación crítica".

A través de un comunicado, los diplomáticos critican la "carencia de aclaraciones" sobre esta Ley de Memoria Democrática después de todas las informaciones que han puesto en el punto de mira las presuntas ilegalidades que rodean esta norma, que estaba pensada solo para descendientes de exiliados por motivos políticos y que ahora, como bien recuerdan los diplómaticos, pone en tela de juicio la fiabilidad del sistema electoral. Y esto ocurre en vísperas de unas elecciones generales en las que un puñado de votos puede volver a colocar a Sánchez en Moncloa .

"Este oscurantismo y carencia de aclaraciones, especialmente en el marco de los procesos de nacionalización al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de los trámites para la regularización de inmigrantes que debe realizar nuestro servicio consular y diplomático, tiene graves consecuencias", alerta la asociación de diplomáticos. En este sentido, reconoce que "la más grave es la sombra de duda lanzada sobre la Administración General del Estado y sobre la fiabilidad del propio sistema electoral", en referencia al cuestionamiento del voto exterior realizado por algunos dirigentes tanto de Partido Popular como de Vox en las últimas semanas.

Ante todas estas dudas, los diplomáticos defienden la "integridad" del personal del Servicio Exterior y afean la "deficiente gestión" y el "desinterés" del Ejecutivo socialista y del ministro Albares hacia la labor que realizan y más aún con el estado "crítico" en que se encuentran los consulados ante las cientos de miles de solicitudes derivadas de esta Ley de Nietos, que ha llevado a "un notable incremento de la carga de trabajo".

Con este colapso sin precedentes, los diplomáticos recuerdan que el número de españoles en el exterior se ha multiplicado en los últimos años, hasta alcanzar los 3 millones, con la consiguiente "demanda de servicios" por su parte, así como al "elevado número de solicitudes de nacionalidad, de solicitudes de visados y de gestiones derivadas del proceso de regularización de inmigrantes".

Critican que se deje en manos de empresas públicas

Ante la falta de personal en los consulados, Libertad Digital informó de que el Gobierno contrató a empresas públicas como Ineco en Argentina o Palco en Cuba, dependiente del régimen castrista para tramitar las nacionalizaciones de esta Ley de Memoria Democrática. Algo que para los diplomáticos "no es una solución adecuada" y advierten que "puede entrañar riesgos y consecuencias indeseables si no se realiza con transparencia y proporcionando información precisa a los responsables de las unidades de la red consular y también a las instituciones públicas y actores políticos que la soliciten".

Ante este "maltrato institucional", la asociación de Alberto Virella pide "el respaldo de las instituciones y de la ciudadanía para que los funcionarios puedan defender la legalidad y contar con los medios necesarios para realizar su trabajo" y reclama a Sánchez y Albares que "redoblen sus esfuerzos para recabar estos medios" y que "respondan a todas las consultas que les planteen los medios, aclaren todas las dudas que surjan en el debate político, defiendan la integridad y profesionalidad de sus funcionarios y de este modo disipen las sombras que puedan dañar la salud de nuestra democracia".