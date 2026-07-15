Ecologistas alemanes cargan contra Cabárceno tras la muerte de la elefanta Zambi

La Fundación Franz Weber (FFW) ha denunciado que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno representa "un peligro real" para los animales, después de la muerte el pasado lunes de Zambi, una elefanta procedente de un zoológico alemán que falleció tras una pelea con otros ejemplares.

La organización considera que este suceso vuelve a poner de manifiesto "la compleja relación que establecen los animales en cautividad" y sostiene que este tipo de instalaciones generan "condiciones artificiales que facilitan los encontronazos, al no existir un verdadero espacio vital".

A raíz de este episodio, la fundación ha animado al Gobierno de Cantabria y a la sociedad a abrir "una profunda reflexión" sobre el modelo de los parques zoológicos, al considerar que "no tienen un impacto real en la conservación de la biodiversidad".

En este sentido, asegura que Cabárceno "no reintrodujo ni un solo animal en 23 años", un dato que, a su juicio, desmonta el supuesto papel conservacionista del parque.

Recuerda otros incidentes

En su comunicado, la Fundación Franz Weber ha enumerado otros sucesos ocurridos en Cabárceno durante la última década. Entre ellos cita la muerte a tiros de la totalidad de los lobos adultos en 2014, el incendio que acabó con la vida de tres jirafas en 2018, la sanción de la Inspección de Trabajo tras el fallecimiento de un trabajador en 2021 y el tiroteo mortal de un leopardo persa en 2024.

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La organización sostiene que la muerte de Zambi "es solo otra muesca más" dentro de estos episodios.

Críticas a la gestión del parque

La ONG también ha criticado el modelo de gestión de Cabárceno, al afirmar que está administrado por Cantur, empresa pública de promoción turística, y no por una entidad especializada en conservación de fauna.

Asimismo, cuestiona la denominada "visita salvaje", una actividad que permite a los visitantes acceder a estancias de los animales y que, según la fundación, resulta "completamente desaconsejable" para un centro que aspire a la conservación y reintroducción de especies.

La Fundación Franz Weber concluye que la muerte de Zambi evidencia que el Gobierno de Cantabria no plantea soluciones a corto ni a medio plazo para Cabárceno, más allá de "seguir explotando a decenas de animales como atractivo comercial y turístico".