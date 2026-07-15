Narbona dice que no conocía "en absoluto" el papel de Leire Díez dentro del PSOE

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha declarado ante el juez que ella no tenía ningún conocimiento acerca de la presunta cloaca del Partido Socialista y que no conocía el papel de la fontanera socialista Leire Díez dentro de la trama.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidió citar como testigo a la presidenta del Partido Socialista tras unos mensajes intercambiados entre ella y Díez. En esos mensajes del año 2024 la fontanera socialista hablaba sobre "reconducir" los "ataques" al presidente del Gobierno.

"He dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama que se está investigando", ha declarado la presidenta del PSOE ante los medios de comunicación. "Yo he dicho desde el principio y lo he reiterado que yo conocía a Leire en el año 2017, que la he visto algunas veces, sobre todo en aquellos primeros años, pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera estar presuntamente organizando una trama dentro del Partido", ha añadido a las preguntas de la prensa.

Por su parte, el entonces teniente fiscal y mano derecha del ex fiscal general del Estado condenado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, ha declarado ante el juez que se encontró con el entonces Fiscal General tras una de las reuniones en la sede de la Fiscalía General del Estado con el abogado Jacobo Teijelo.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Villafañe no ha dado más detalles acerca del contenido de la reunión pero ha detallado ante el juez que a la salida se encontró con el propio Álvaro García Ortiz y le comentó que acababa de mantener una reunión con un abogado.