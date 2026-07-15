Toni Bolaño vuelve a explotar en directo contra Elisa Beni y abandona 'Espejo Público': "No tienes nada de dónde sacar"

Nuevo choque entre Toni Bolaño y Elisa Beni en Espejo Público. Los dos colaboradores han protagonizado este miércoles un tenso enfrentamiento durante el debate político del programa de Antena 3, un rifirrafe que ha ido elevando el tono hasta desembocar en el abandono del plató por parte del periodista, que ha optado por quitarse los auriculares y marcharse en pleno directo.

El enfrentamiento ha arrancado cuando Toni Bolaño ha querido hacer una puntualización sobre una cuestión jurídica relacionada con la condición de funcionario de un cargo de libre designación. "Primero, solo hacer una puntualización a la abogada de Manos Limpias. ¿Desde cuándo un señor que tiene un cargo de libre designación se convierte en funcionario?", ha planteado.

Elisa Beni le ha respondido de inmediato: "De siempre. Funcionario eventual. De siempre". Aunque la presentadora ha intentado devolver la palabra a Bolaño para que terminara su intervención, la periodista ha insistido en su argumento: "Si eres de libre designación, no tienes por qué llegar a ser ni funcionario".

El Sr. Bolaño se marca un "Marta Gómez Montero" después de insultar a la Sra. Beni. Si no puede argumentar con solvencia, que se dedique a otra cosa. pic.twitter.com/lQYaPC9tCT — Marta de Pedro 🇪🇸 (@Martadpp) July 15, 2026

Bolaño ha matizado entonces que "puedes ser personal eventual, que no es exactamente lo mismo" y, acto seguido, ha cambiado de tercio para cargar contra la situación de la Justicia. "En 1985 Pedro Pacheco dijo que la Justicia era un cachondeo. Ahora no es un cachondeo, es una mierda. Y ya no digo más", ha sentenciado.

"A ti no se te puede rebatir nada intelectualmente"

Las palabras del colaborador han provocado una respuesta cargada de ironía por parte de Elisa Beni. "Como razonamiento de índole intelectual no hay cómo rebatírtelo. Yo me quedo con la reacción", ha afirmado.

Ha sido entonces cuando Bolaño ha elevado el tono y le ha respondido: "A ti no se te puede rebatir nada intelectualmente, porque no tienes nada de dónde sacarlo". Beni ha replicado: "Déjalo al pobre. Es que es así". A continuación, ha defendido que sus intervenciones están sustentadas en argumentos jurídicos y ha contrapuesto su postura a la del periodista.

"Toni, entre lo que yo digo y argumento, y la Audiencia... y lo que tú nos estás diciendo, sin ningún argumento jurídico, es evidente que no hay discusión. ¿Lo entiendes? No hay discusión", ha sostenido. Además, ha aprovechado para subrayar que, a su juicio, en ningún momento ha faltado al respeto a su compañero: "Respeto a él, porque yo no le he faltado al respeto ni ahora ni ningún día".

Bolaño abandona el plató

Sin responder a las últimas palabras de su compañera, Toni Bolaño ha dado por terminada su intervención con un escueto "Que os vaya todo muy bien". Acto seguido, se ha quitado los auriculares y ha abandonado el plató de Espejo Público.

La presentadora ha intentado reconducir la situación, aunque no ha ocultado su malestar por lo ocurrido: "De verdad. Qué manera de hacernos pasar a todos un mal rato".

Tras la salida de Bolaño, Elisa Beni ha tomado de nuevo la palabra para ofrecer su versión de lo sucedido. "Aquí la agredida soy siempre yo. Lo que pasa es que yo tengo cuajo para aguantar esa agresión y muchas más. Yo no me voy a ir de un plató, eso ya te lo digo", ha afirmado.