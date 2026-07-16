Detenido el humorista Quequé

El humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ha sido detenido en Salamanca por agentes de la Policía Nacional debido a la existencia de una reclamación judicial emitida por un juzgado de Madrid y se encuentra a la espera de que continúen las actuaciones judiciales, según han precisado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Hasta el momento no se ha informado de si la detención está relacionada con alguna de las causas judiciales conocidas que afectan al humorista.

Pendiente de juicio por un presunto delito de coacciones

El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra Héctor de Miguel como presunto autor de un delito de coacciones contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

En ese procedimiento, la Fiscalía solicita dos años de prisión por un presunto delito de coacciones en la modalidad de acoso, además del pago de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral. El Ministerio Público también considera responsable civil a la cadena SER.

Por otro lado, el pasado 8 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid archivó otra causa abierta contra el humorista al considerar que no existía un delito de odio en las manifestaciones realizadas en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.