Manuel Llamas niega al juez presiones a la UCO para "ponerse de perfil"

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas ha negado ante el juez que investiga las presuntas cloacas del Partido Socialista que ordenase a los agentes de la UCO "ponerse de perfil" en aquellas investigaciones que afectaban al gobierno.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz había citado para este jueves a la Directora de la Guardia Civil, Mercedes González pero debido a que la declaración de Llamas se ha extendido toda la mañana ha tomado la decisión de posponer para este viernes su declaración.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el DAO ha negado haber ejercido algún tipo de presión a los agentes de la UCO. De igual manera, Llamas ha enmarcado la apertura de expedientes contra miembros del cuerpo dentro de la normalidad. De igual manera, sobre la Directora General de la Guardia Civil ha precisado que ella comentó que conoció a la fontanera socialista Leire Díez el 5 de mayo de al año 2025.

Altos cargos de la Guardia Civil declararon ante la UCO que el DAO, Manuel Llamas les pidió que se pusieran de perfil en las investigaciones que afectaban al gobierno. Además, uno de ellos declaró en el marco de esta causa a finales de junio que le ordenaron abrir un expediente interno contra agentes que estaban investigando la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez. La Fiscalía Anticorrupción se mostró a favor de citarle como investigado al entender que la intención de Llamas era "generar un efecto de desaliento" a la UCO para que no impulsara ciertas investigaciones.