El efecto llamada de Sánchez: España, única ruta de la UE donde crece la inmigración ilegal

Las llegadas irregulares a las fronteras de España desde el norte de África han aumentado un 17 % durante el primer semestre de este año, según los datos publicados por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), consultados por Libertad Digital. Entre enero y el mes de junio se han registrado 7.900 llegadas irregulares por la ruta del Mediterráneo occidental, con las Islas Baleares como principal destino de los inmigrantes, y con Argelia como principal país de origen.

De hecho, la ruta entre el norte de África y España se ha convertido en la única de toda la Unión Europea donde las llegadas ilegales continúan al alza, lo que acrecienta el contraste entre los datos negativos de España y de la Unión Europea. Todo ello tiene lugar mientras el Gobierno de Pedro Sánchez sigue fomentando el efecto llamada con políticas proinmigración como la regularización masiva de extranjeros, diferenciandose cada vez más de la UE, que ha aprobado el Pacto sobre Migración y Asilo, lo que supone un claro endurecimiento en la política migratoria y de las fronteras del Viejo Continente.

En cuanto a la ruta de África Occidental, la ruta migratoria atlántica desde las costas de Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia hasta las Islas Canarias, si que ha experimentado un descenso importante del 67 % con 3.700 detenciones. Unas cifras positivas que contrastan con las de Baleares. Según Frontex, "las medidas preventivas implementadas por Mauritania, y más recientemente por Senegal y Gambia en cooperación con España y la UE, han reducido significativamente las salidas. Sin embargo, el flujo sigue siendo volátil y las condiciones marítimas favorables están propiciando un aumento estacional de las salidas hacia las Islas Canarias".

El contaste con Europa

En cuanto al resto del continente, el número de cruces fronterizos irregulares continuó disminuyendo durante el primer semestre de 2026, con una reducción del 37 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se registraron más de 49.000 cruces, según Frontex, que también denuncia las redes de tráfico de personas que son enviadas al mar en "embarcaciones sobrecargadas y en mal estado, sin importar las condiciones". Un importante descenso que coincide con la entrada en vigor del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo, que introduce un proceso de control único y estandarizado en las fronteras exteriores de la UE.

El Mediterráneo oriental fue la ruta más transitada durante el primer semestre del año, con más de 16.600 cruces registrados. Sin embargo, estas cifras suponen un descenso del 20 % respecto al mismo periodo del año anterior. El corredor entre Libia y Creta siguió siendo el más activo, concentrando más de la mitad de las detecciones, por delante de las fronteras terrestres con Turquía y las llegadas a las islas del Egeo. Se prevé que las llegadas por los corredores marítimos procedentes de Libia y Turquía sigan aumentando a medida que mejoren las condiciones meteorológicas durante el verano.

Datos sobre la inmigración ilegal por vía marítima en Europa en el primer semestre de 2026.

El Mediterráneo central registró alrededor de 14.300 llegadas, menos de la mitad del total del mismo periodo del año anterior. Libia siguió siendo el principal punto de partida, donde los renovados enfrentamientos entre grupos armados en la ciudad costera de Al-Zawiya pusieron de manifiesto la fragilidad de la situación de seguridad en la costa occidental. Las principales nacionalidades detectadas fueron bangladesí, somalí y sudanesa.

Los intentos de salida hacia el Reino Unido a través del Canal de la Mancha, que incluyen tanto a quienes lograron llegar al Reino Unido como a quienes se les impidió salir, disminuyeron un 44 %, hasta situarse en torno a los 18.400. Se espera que el acuerdo firmado en abril entre el Reino Unido y Francia refuerce aún más las patrullas a lo largo de la costa francesa en los próximos meses.