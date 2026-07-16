El nº 2 de Montero en Hacienda, salpicado en el caso de las cloacas del PSOE: "Era el nexo directo con la exministra"

El exjefe de Gabinete de la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, Carlos Moreno, es señalado por su papel en el caso de las cloacas del PSOE: "Era el nexo directo con la exministra".

Carlos Moreno fue nombrado en 2018 director del Gabinete de la ministra de Hacienda y el 22 de noviembre de 2023 volvió a ser nombrado en este cargo cuando Montero pasó a ser vicepresidenta cuarta del Gobierno. En abril de 2026, fue cesado de su cargo pocos días antes de declarar como testigo en el Tribunal Supremo durante el juicio de la trama Koldo. El empresario Víctor de Aldama le acusó de recibir 25.000 euros en metálico a cambio de gestiones para aplazar una deuda tributaria de una de sus empresas. Moreno lo negó todo durante su declaración.

Fuentes del caso de las cloacas del PSOE consultadas por Libertad Digital subrayan que "Carlos Moreno era la persona de la máxima confianza de María Jesús Montero como jefe de Gabinete. Le contaba todo a la ministra y no hacía nada sin su conocimiento o aprobación. De la misma forma, Montero estaba al corriente de todo lo que hacía su mano derecha".

"Carlos Moreno era el nexo en la trama corrupta con María Jesús Montero y podría tener un papel predominante en la misma en el presunto amaño de contratos o adjudicaciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por delante incluso del propio expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que actualmente es uno de los principales imputados. Hasta el momento, el que fuera nº 2 de Montero ha conseguido irse de rositas", añaden.

Recordamos que en noviembre de 2024 durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado sobre los casos Koldo y la trama de los hidrocarburos, María Jesús Montero calificó las acusaciones contra Carlos Moreno de "bulo", "mentira" y "falso". Llegando a afirmar textualmente "pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno".

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que precisamente "el presidente del Gobierno Pedro Sánchez decidió enviar a la ministra de Hacienda María Jesús Montero como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, por dos razones principales. En primer lugar, por su desmedida locuacidad en sus declaraciones públicas, hablando más de la cuenta y metiendo en muchos líos al Ejecutivo socialista. Y en segundo lugar, por su histrionismo que le hacía parecer una presidenta de un club de fans en lugar de una vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Sánchez se hartó de ella".

Cabe destacar que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) localizó un acta redactada por el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en la trama Koldo, sobre la reunión que mantuvo con la fontanera del PSOE Leire Díez, el 10 de marzo de 2025.

En dicha acta, el comandante Villalba hacía referencia directa al que fuera jefe de Gabinete de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Concretamente, Villalba escribió: "La defensa de Koldo y el abogado Joseba (Jacobo) Teijelo, ambos coinciden que Carlos Moreno ha contado sólo una tercera parte de lo que ha hecho y que es un hijo de puta".

La declaración de Villalba como testigo

El comandante Rubén Villalba declaró como testigo la semana pasada ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. El comandante detalló ante el juez las dos reuniones que mantuvo con Leire Díez que recoge el sumario de la causa, al que se incorporaron las actas de esos dos encuentros que redactó el propio Villalba.

El comandante, actualmente suspendido de empleo y sueldo, afirmó que las reuniones tuvieron lugar el 10 y el 26 de marzo de 2025 y que la exmilitante socialista le ofreció pagar su defensa en el caso Koldo y nombrarle asesor de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Villalba aseguró a Pedraz que rechazó todas las ofertas de Díez y que no accedió a darle información sobre agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

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