El último capítulo del Procés y un incentivo para los del 'Ho tornarem a fer'

El aval europeo a la amnistía es la única buena noticia procedente de los tribunales para un Pedro Sánchez acorralado por la justicia en España. Con su hermano condenado, con José Luis Ábalos condenado, con su fiscal general condenado, con el caso Leire supurando novedades críticas para el PSOE, con la instrucción del caso Begoña, entre otros pleitos, un juez belga, Koen Lenaerts, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) le ha dado una alegría a Sánchez, al presidente de la Generalidad, Salvador Illa y al sanchismo en general.

El TJUE sostiene que "la ley tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación". Los magistrados de la UE aceptan por tanto dicha norma es un intento de apaciguamiento del PSOE y no el peaje que los golpistas ya indultados impusieron a Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno tras perder las elecciones del 23 de julio de 2023.

Sánchez ya puede presumir de haber cumplido una promesa, la que les hizo a los separatistas sobre el blanqueo total de sus delitos. Está claro que Oriol Junqueras y ERC seguirán apoyando al Gobierno a la espera de que se materialicen operaciones como el concierto económico catalán o el traspaso de la Renfe en Cataluña, ya en curso. La lealtad hacia Sánchez es probablemente lo único que une a Junqueras y a su portavoz en Madrid, Gabriel Rufián. Otra cosa es cómo digiera Carles Puigdemont las noticias procedentes del TJUE. El camino de regreso comienza a despejarse. El Tribunal Supremo aún tiene la posibilidad de presentar una prejudicial en la instancia europea, pero esa iniciativa tan sólo serviría para dilatar los plazos. En el PSOE consideran que decaen los motivos por los que Puigdemont rompió con el Gobierno, pero el escenario en estos múltiples meses ha experimentado grandes cambios. Uno de ellos la irrupción sobre el papel (en las encuestas) de Aliança Catalana (AC), la formación ultra y separatista que amenaza con provocar la disolución de Junts, a quien ya rebasa en intención de voto para las próximas autonómicas.

Radicalización de Junts

Con el aliento de AC en el cogote, no es previsible que Puigdemont recupere la sintonía y las relaciones con el Gobierno. Tampoco ayuda a ese escenario el hecho de que ya no quede ni tan sólo un año de legislatura. Es muy probable que la penúltima "resurrección" de Puigdemont se caracterice por una radicalización del discurso posconvergente para evitar la absorción por parte de Sílvia Orriols.

El papel del PP

La decisión judicial europea también coincide con una especie de lento deshielo entre el PP y Junts que sobrevuela los cenáculos políticos de Madrid y Barcelona. Es interpretación generalizada que a Alberto Núñez Feijóo le conviene que la amnistía sea una "pantalla superada" en la campaña de las próximas elecciones para que eso no entorpezca una eventual alianza. También es un lugar común el debate interno en Junts entre los pragmáticos que abogan por aparcar la independencia para mejor ocasión y quienes se aferran a las esencias del 1-O.

Se tiende a pasar por alto en muchos análisis que Junts es un partido independentista y que gran parte del independentismo está a la expectativa de que un Gobierno del PP con o sin Vox reactive el movimiento separatista y se pueda volver al escenario de la década del "Procés". Que dicho "Procés" con intento de golpe de Estado incluido haya acabado con una ley de amnistía avalada por la UE es un incentivo para aquellos que proclamaban que lo volverán a hacer, aquel ho tornarem a fer que entonaban los separatistas en su breve estancia en la cárcel.