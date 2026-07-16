Elisa Beni confirma la incapacidad de Sarah Santaolalla para captar la ironía

Sarah Santaolalla vuelve a hacer una de las cosas que mejor se le dan, victimizarse, además de que de nuevo muestra su incapacidad para captar la ironía.

Durante su participación en el programa Malas Lenguas se comentó un audio donde un diputado de Vox se jacta de tener información privilegiada que le ha pasado "alguien desde la Fiscalía". En la red social X, Santaolalla se hace eco de ese momento del programa con el mensaje "Esto es gravísimo"

A ese mensaje, Elisa Beni contestó con ironía: "A mí me ha dicho Sánchez que vas a durar poco". Cualquiera que conozca a Beni sabe que utiliza la ironía de forma habitual, que tiene nulas relaciones con Pedro Sánchez y que, además, mantiene en estos momentos una posición muy crítica hacia el Gobierno por todos los casos de corrupción y la actitud hacia la Justicia del Ejecutivo y el PSOE. Por motivos que no aclaró hasta muchas horas después, Elisa Beni decidio borrar su mensaje en X. Pero ya habían hecho un pantallazo del mismo que fue aprovechado por Sarah Santaolalla para insultarla y victimizarse al mismo tiempo: "¿Me está amenazando, señora? No son horas para estar bebiendo", le dice en un tono despreciativo.

¿Me está amenazando, señora?

No son horas para estar bebiendo. pic.twitter.com/ISn2VerXV8 — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) July 15, 2026

Mucho más inteligente que la polémica tertuliana, más conocida por su sectarismo que por su capacidad de análisis político, Elisa Beni dejó pasar unas horas para explicar por qué había borrado su irónico mensaje: era evidente que Santaolla no lo iba a entender.

"No voy a comentar su respuesta. Me asusta el feminismo que gastan y el respeto por sus mayores o el respeto en general, pero sí voy a constatar que le he respondido con una analogía para mostrarle que siempre que alguien dice que le han dicho no tiene que ser cierto y no lo ha entendido. De hecho, al poco de poner el tuit lo borré porque me dije "no lo va a entender" y mira…", señala Beni en X. Había dado en el clavo.

No voy a comentar su respuesta. Me asusta el feminismo que gastan y el respeto por sus mayores o el respeto en general, pero sí voy a constatar que le he respondido con una analogía para mostrarle que siempre que alguien dice que le han dicho no tiene que ser cierto y no lo ha… https://t.co/xiV9gVRCwK — Elisa Beni (@elisabeni) July 16, 2026

No es la primera vez que Sarah Santaolalla da muestras de su incapacidad para captar la ironía. Ya ocurrió hace meses a propósito de una columna de Leyre Iglesias en El Mundo sobre Delcy Rodríguez.

En este caso le acompañó en la falta de comprensión lectora el ministro tuitero, Óscar Puente. Han pasado los meses y no parece que el nivel de la tertuliana haya mejorado.