Estas son las pruebas que han condenado al "hermanísimo" de Sánchez y que el Gobierno dice que no existen

David Sánchez, el hermano del presidente, acaba de ser condenado por enchufado. Una condena plasmada en una sentencia de 377 folios que rebosa pruebas por todas partes y que ha sido elaborada pese al ataque de la cloaca a la jueza instructora del caso y a los agentes de la UCO encargados de la investigación en su función de policía judicial. Y tras la sentencia, ha llegado el ataque más brutal del Gobierno contra la Justicia, la instructora, el tribunal encargado del juicio oral -la Audiencia Provincial de Badajoz-, los investigadores… Según Elma Saiz, Patxi López u Óscar Puente, se ha condenado sin pruebas.

Aquí están algunas de las principales y demoledoras pruebas que han condenado al hermano de Sánchez por un enchufe que era un clamor desde su adjudicación -2017- hasta cada uno de los días en los que el "hermanísimo", no contento con que le regalaran un cargo de hasta 60.000 euros, decidió no acudir a trabajar y no saber ni dónde estaba su lugar de trabajo.

Este es el listado de las principales pruebas plasmadas en la sentencia y redactadas por la propia Audiencia Provincial.

1) "La creación de dicho cargo no era ni necesaria ni urgente".

2) El cargo de David Sánchez "obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general".

3) Los correos enviados entre personal de la Diputación durante el proceso de creación del puesto incluyeron como "asunto" la palabra "hermanísimo".

4) "La candidata al puesto Cristina de Frutos ha manifestado […] que no le prestaron atención alguna, siendo el comentario generalizado que la plaza era para don David, quien carecía de la titulación de profesor superior de música".

5) "El señor Sánchez, ni residía en Badajoz, ni se desplazaba de forma regular a esta ciudad para acometer en su puesto de trabajo las obligaciones que le eran atinentes, ni consta estuviera autorizado a teletrabajar".

6) "Consta un informe-propuesta de fecha 10 de julio de 2017 en el que se consideraba sólo apto a la plaza al acusado don David Sánchez, mientras en el acta oficial se hizo paradójicamente constar la aptitud de seis candidatos".

7) El proceso se diseñó "para que los acusados entregaran al hermano de Pedro Sánchez, y a su amigo [...], sendas plazas retribuidas con fondos públicos de nueva creación para que pudieran dedicarse a las actividades que se les antojaran".

8) Se llevó a cabo "una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección" para dárselo a David Sánchez.

9) "Don David no tenía el menor conocimiento acerca del funcionamiento de los conservatorios de Badajoz".

10) "Los criterios de baremación no habían sido previamente incluidos en las bases de la convocatoria del puesto de trabajo".

11) "Ninguno de los solicitantes de la plaza fue excluido, a pesar de que uno de ellos no presentó el proyecto exigido en las bases".



12) "El señor Sánchez sólo dirigió la orquesta en cinco ocasiones y tuvo que ser requerido por el Juzgado Instructor para que aportara los informes de sus actividades, siendo aportados documentos manuscritos que no obran en los archivos de la Diputación de Badajoz".

13) El hermano "se dedicó a proyectos operísticos (Proyecto Ópera Joven), ajenos al cometido para el que había sido contratado, hasta que pidió la excedencia de octubre de 2020 al mismo mes de 2021 y un permiso de paternidad, no siendo sustituido por nadie en tal periodo".

14) Se suprimió "la incompatibilidad del mismo" con "el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez".

15) "Todos los condenados sabían que estaban otorgando un puesto sin seguir los cauces legales obligatorios".

16) "Los propios directores de los conservatorios, al serles expuesto el proyecto, indicaron que nunca habían solicitado la creación del puesto, que era un disparate su posición en el organigrama y que había otras necesidades imprescindibles".

17) El representante de CSIF "en la mesa de contratación" también "planteó sus dudas acerca de la necesidad de creación de la plaza y de su configuración como personal de Alta Dirección".

18) "El director del Conservatorio Superior de Música le dijo a la directora del Conservatorio Profesional que se rumoreaba que el puesto iba a ser creado para una persona determinada y que esa persona era el hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, quien se encontraba en situación de desempleo".

19) David Sánchez "sabía que no iba a trabajar, que estaba cobrando por no ir a trabajar, y sabía y conocía que posteriormente se modificó esa plaza" para adaptarla a él.

20) "La plaza acabó siendo adjudicada al hermano de Pedro Sánchez, que en esas mismas fechas fue elegido secretario general del PSOE".

21) No se puede descartar "que las conductas prevaricadoras obedecieron al interés del acusado Miguel Ángel Gallardo de congraciarse con quien sería reelegido secretario general del PSOE" justo un mes antes.

22) "Desde la fecha de la excedencia de David Sánchez, su labor de coordinación de los conservatorios la realizaron profesores con descarga lectiva".

23) "Desde el primer momento, don David desatendió sus obligaciones y compromisos acudiendo apenas a su puesto de trabajo, y faltando a su deber de coordinación de los conservatorios".

24) Sobre el segundo enchufe, el del asistente enviado a David Sánchez desde Moncloa, "en correos electrónicos remitidos por don David al sr. Carrero, el día 30-10-23, 24 días antes de que estuvieran publicadas las bases del puesto, le indicaba: 'en cuanto te incorpores quiero pasar una semana al menos por aquí para servir de apoyo'".

25) "Esta práctica poco ética daña la salud democrática, fomenta la corrupción".