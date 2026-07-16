Expulsan a tres mujeres de piscinas municipales de Burgos por usar burquini

Tres mujeres musulmanas han sido expulsadas en Burgos de piscinas municipales hace unas semanas por acceder con burquini. Esta decisión se ampara en el cumplimiento de la normativa de uso de las instalaciones deportivas, que prohíbe usar prendas de calle en el interior de las piscinas por razones higiénicas.

Los hechos ocurrieron en los recintos de El Plantío y San Amaro. El debate se centra en el tipo de atuendo que usaban. En dos de los casos, era ropa de calle adaptada para la piscina. Sin embargo, en el tercer caso la mujer vestía un traje de materiales como los de los bañadores.

En España no existe una legislación estatal ni autonómica que regule específicamente el uso del burquini. Por lo tanto, la resolución de estos conflictos queda enteramente en manos de las normativas municipales y de la interpretación que los operarios de las piscinas hagan de ellas en cada momento.

Burka y el nicab

A nivel autonómico, el reciente acuerdo de Gobierno en Castilla y León firmado entre PP y Vox contempla la prohibición del burka y el nicab en dependencias de la Junta, bajo el siguiente argumento reflejado en el apartado 10.10 de su acuerdo: "En el ámbito de sus competencias, la Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab, y de cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro, en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos".

Esta medida se justifica por ser incompatible "con la seguridad, la identificación personal y los principios básicos de convivencia. No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad". Sin embargo, el burquini deja al descubierto el rostro, las manos y los pies, por lo que no queda totalmente claro.

El choque de criterios entre municipios de la misma comunidad autónoma evidencia la falta de un marco común. En el Ayuntamiento de León, tras una consulta de Vox, el equipo de gobierno socialista defendió la total permisibilidad de la prenda si está confeccionada con tejidos adecuados. Sin embargo, el verano pasado, el Ayuntamiento de Salamanca expulsó de una piscina a una mujer que vestía burquini aludiendo razones higiénicas. Tras comprobar que la prenda cumplía con los requisitos técnicos del reglamento de baño, el consistorio salmantino tuvo que rectificar públicamente.