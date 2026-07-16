La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid señala en su escrito que les resulta "verosímil" que la mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez se haya valido de su posición "privilegiada" para conseguir la concesión de la Cátedra en la Universidad Complutense de Madrid sin pasar por el proceso habitual.

La Audiencia Provincial ha remitido una resolución confirmado que Begoña Gómez será procesad y juzgada por un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación. También tendrá que hacerlo su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, pero el empresario Juan Carlos Barrabés evita el jurado popular aunque seguirá siendo investigado".

Sobre el delito de tráfico de influencias, la Audiencia precisa que "parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto, y que además recayera en ella la condición de directora, pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses, lo que comportó el ejercicio de sus facultades sin apenas cortapisa ni control real eficiente", señala la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

De esta manera, la Audiencia Provincial precisa que la existencia de un vínculo matrimonial "con la más alta autoridad del gobierno de la Nación", en algunos contextos y circunstancias, como los que se investigan en este caso "puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

"No parece que pueda negarse con plena certeza que, también en el caso que nos ocupa, atendido el modo y forma en que se verificó la solicitud y la inmediata concesión, se ejerció una presión moral suficiente como para mover la voluntad de la autoridad académica de la UCM, obteniendo la decisión no solo de crear la cátedra sino de nombrarla directora, permitiéndole así sufragar con financiación pública el proyecto de desarrollo de una herramienta digital de medición que pretendía de uso y titularidad personal o privada", argumenta la resolución.

Por otro lado, la Audiencia Provincial desacredita el argumento defensivo de que la dirección de la Cátedra era gratuita "cuando está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó: prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos por ese concepto de forma exponencial".