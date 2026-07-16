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España

La Junta Electoral pide un informe completo sobre la aplicación de la Ley de nietos y el voto exterior

El órgano electoral considera insuficiente la información recibida y exige criterios claros para fijar el municipio de inscripción.

LD/ Agencias
El órgano electoral considera insuficiente la información recibida y exige criterios claros para fijar el municipio de inscripción.
Un pasaporte español. | Libertad Digital

La Junta Electoral Central (JEC) ha solicitado a la Oficina del Censo Electoral un informe completo sobre la aplicación de la conocida como ley de nietos y el voto por correo de los residentes ausentes. También le ha pedido que elabore una instrucción con criterios precisos para determinar el municipio de inscripción electoral.

Según informa EFE, el órgano electoral ha adoptado este acuerdo este jueves en respuesta a varios escritos presentados por diferentes formaciones políticas, entre ellas Vox, relacionados con la interpretación y aplicación de esta norma.

Informe insuficiente

La JEC reclama más información después de considerar insuficiente el informe remitido por la Oficina del Censo Electoral. En concreto, quiere conocer la "corrección jurídica" del procedimiento seguido para actualizar el Censo de Electores Residentes Ausentes que viven en el extranjero y para establecer su municipio de inscripción electoral.

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Además, el organismo establece que la elección del municipio deberá quedar "suficientemente motivada" en el expediente cuando no pueda determinarse directamente a partir de la última residencia del beneficiario en España.

Criterios de inscripción

"La determinación del municipio de inscripción electoral deberá quedar suficientemente motivada en el expediente cuando no resulte directamente de la última residencia en España, de forma que pueda comprobarse la concurrencia de los criterios aplicables y garantizarse la transparencia, objetividad e igualdad en la formación del censo electoral", señala el acuerdo de la Junta Electoral.

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