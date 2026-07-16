La madre de Noelia denuncia ante la Fiscalía dos violaciones que empujaron a su hija a pedir la eutanasia

Yolanda Ramos, madre de Noelia Castillo —la joven de la comarca del Garraf que falleció por eutanasia el pasado 26 de marzo—, ha presentado dos denuncias ante las Fiscalías de Barcelona y Tarragona, según la Agencia Catalana de Noticias. El objetivo de estas acciones legales es que se investiguen las dos presuntas violaciones que sufrió la joven y que, de acuerdo con la familia, desencadenaron el intento de suicidio por el cual quedó parapléjica.

Los escritos dirigidos al Ministerio Público incorporan manuscritos de la propia Noelia y diversos documentos con los que se solicita la identificación de los presuntos responsables de los hechos.

La madre de la joven asegura que hubo dos episodios delictivos. Por un lado, acusa a la expareja sentimental de su hija, un hombre de origen pakistaní con quien mantuvo una relación de cuatro años. Por otro lado, habla de una agresión ocurrida en la localidad de Salou. Según la versión de la víctima, fue drogada por un empleado de un establecimiento de hostelería y, posteriormente, agredida sexualmente por tres hombres.

Tres días después de este segundo suceso, la joven intentó quitarse la vida. Aunque sobrevivió, las secuelas médicas la dejaron parapléjica. Tras este proceso, Noelia decidió acogerse al derecho a la eutanasia.

Nuevos indicios

La familia ha detallado que no pudo denunciar los abusos en su momento por la falta de pruebas. No obstante, tras el fallecimiento de Noelia, su madre localizó documentación que aportaría indicios suficientes para poder identificar a los presuntos autores de los delitos.

La asociación Abogados Cristianos, encargada de la representación jurídica de la madre, recuerda que el deceso de la víctima no exime de la persecución penal de estos delitos de agresión sexual. Habrían solicitado formalmente a la Fiscalía que impulse las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y exigir las responsabilidades correspondientes a los culpables.