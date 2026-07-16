Pablo Iglesias explica a Willy Toledo cómo ser rico y comunista a la vez

Pablo Iglesias ha contestado a las críticas que Willy Toledo le dedicó durante la presentación del libro de Sergio Gregori, donde cuestionó la coherencia del fundador de Podemos por la compra del chalé de Galapagar y por la financiación de la Taberna Garibaldi. Durante su intervención, el actor aseguró que no tiene ningún problema con que cada persona viva donde considere oportuno, pero reprochó a Iglesias que actuara en contra de los principios que, a su juicio, había defendido anteriormente, además de calificarle como "un tipo al que le sale el dinero por las orejas".

El exvicepresidente del Gobierno aprovechó su artículo publicado en Diario Red, titulado "James Chambers y los ricos de izquierdas", para dedicar una posdata a modo de indirecta en la que no menciona directamente a Toledo, pero se entiende a la perfección. "Ojalá me saliera el dinero por las orejas. Ojalá. Serviría para hacer que creciera este proyecto. Hay otros que han sido incapaces de convertir el pastón que ganaban haciendo cine y televisión en nada útil ni colectivo y van dando lecciones de marxismo-leninismo. Libertad y asilo político para Fergie Chambers".

El texto es una defensa a James Cox Chambers Jr., un activista propalestino y comunista que proviene de una de las familias más adineradas de Estados Unidos y que podría ser condenado a 30 años de cárcel por supuestamente haber proporcionado apoyo material a Hamás. "¿Se puede ser rico y ser de izquierdas? ¿Se puede ser heredero de una fortuna millonaria y ser rojo?", se pregunta en un artículo en el que carga duramente contra Ramón Espinar Gallego, antiguo consejero de Caja Madrid salpicado por el escándalo de las tarjetas black.

Un retrato demoledor

Antes de centrar sus críticas en la vivienda de Pablo Iglesias, Willy Toledo también dirigió sus reproches hacia la Taberna Garibaldi, el local promovido por el exlíder de Podemos. El actor cuestionó tanto la forma jurídica del establecimiento como el apoyo económico que, según afirmó, recibe por parte de simpatizantes de la formación. En su opinión, un proyecto de este tipo debería haberse organizado como una cooperativa y no como una empresa privada.

"Podemos llevar diez años conviviendo en el mismo espacio y si me entero de que has abierto un bar y, primero, no montas una cooperativa, que es lo que un socialista debería montar. El socialismo y la empresa privada... a mí me han enseñado que eran enemigos a muerte. Una empresa tiene que ser cooperativa", sostuvo.

Asimismo, Toledo consideró que Iglesias ha logrado vincular estrechamente Podemos con iniciativas como Canal Red y la Taberna Garibaldi, de modo que parte de la militancia percibe que respaldar al partido implica también apoyar esos proyectos empresariales.

"Ha conseguido muy inteligentemente, pero muy rastreramente, que buena parte de los votantes de Podemos hayan hecho de Canal Red, la Taberna Garibaldi y Podemos un uno. Es todo lo mismo. Yo milito en Podemos y además me veo obligado a defender el negocio privado de una persona que supuestamente no está en Podemos", afirmó.

El intérprete añadió que esa situación favorece la aparición de "dinámicas de lealtades tóxicas" dentro de la organización, al difuminarse la separación entre el partido y las iniciativas personales del exvicepresidente.

Por último, Toledo retomó sus críticas a Iglesias tanto por la compra de su vivienda como por el modo en que se financió la Taberna Garibaldi. "Eso les daba igual también. No somete a referéndum su chalé y, en fin, la peña le paga su negocio privado de la Taberna Garibaldi", señaló.