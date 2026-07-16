Page premia al alcalde socialista de Valdepeñas y le ofrece repetir tras confirmarse su condena

El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente, el pasado 8 de julio de 2026, la condena contra el alcalde socialista de Valdepeñas, Jesús Martín, por vulnerar el derecho constitucional de participación política de la concejal del PP Cándida Tercero, al expulsarla de "forma arbitraria" e injustificada" de una sesión plenaria. La condena, que confirma la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) en marzo de 2026, es firme e irrevocable. Ante todo ello, el presidente de la región, Emiliano García-Page, no solo no ha condenado la conducta de Martín en ningún momento, sino que le ha ensalzado públicamente y premiado ofreciéndole que repita como candidato socialista en el año 2027.

El 4 de noviembre de 2024, el alcalde Jesús Martín expulsó a Cándida Tercero de la sesión plenaria mientras la concejal argumentaba —en pleno turno de palabra legítimo— la posición de su grupo sobre la modificación de una ordenanza de tasas. En la sentencia, consultada por Libertad Digital, se acredita que las tres llamadas al orden previas a la expulsión fueron "precipitadas, intempestivas y manifiestamente injustificadas", y que el alcalde actuó con "evidente abuso de autoridad" al impedirle siquiera desarrollar su argumento. El tribunal declaró la nulidad de los tres acuerdos aprobados tras la expulsión y obligó al Ayuntamiento a convocar un pleno extraordinario. El Tribunal Supremo, al inadmitir el recurso de casación del Consistorio con imposición de costas, ha confirmado que el alcalde "impidió que las razones de la concejal fueran conocidas y valoradas por el resto del Pleno, vulnerando el ius in officium" protegido por el artículo 23 de la Constitución.

Este tipo de actitudes no son aisladas. Y es que, en otras ocasiones el alcalde se ha referido a dicha concejal de muy malas formas. En octubre de 2019, el alcalde se dirigió a Cándida Tercero con una expresión de connotación sexual explícita —"Está usted como aquella de la Flora, que si entra chilla, si sale llora"— que la concejal calificó de "vejatorio". En ese mismo pleno, añadió: "Es más sucia su cabeza que mi lengua". En 2022, para humillarla le exigió repetir en voz alta: "Diga conmigo: no tengo ni puta idea de lo que es un contrato público". En otro debate de esa misma legislatura, llegó a afirmar sobre ella: "No sé si su marido no le enseña o es que no es capaz de aprender", reduciendo a una concejala electa a la condición de mujer que necesita ser instruida por un hombre. En marzo de 2024 la llamó "cobarde y embustera".

Además, la concejal fue además expulsada del pleno en al menos dos ocasiones distintas: diciembre de 2019 y noviembre de 2024. En este sentido, el Ayuntamiento de Valdepeñas acumula no menos de cinco condenas judiciales firmes por vulneración del artículo 23 de la Constitución, incluyendo otra sentencia del propio Tribunal Supremo de abril de 2026 por impedir mociones de Unidas por Valdepeñas.

Silencio de Page

Todos estos escándalos no han sido condenados por Emiliano García-Page, que no ha pronunciado ni una sola palabra crítica ante Jesús Martín. Tampoco lo hizo la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, pese a que Cándida Tercero acudió expresamente al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en busca de amparo institucional. La respuesta del Gobierno regional fue el silencio absoluto.

De hecho, en julio de 2025, García-Page salió públicamente a ensalzarle en los siguientes términos:"Siempre será de los mejores alcaldes que ha tenido esta región. Es una referencia en muchos aspectos, con calidad humana y con categoría intelectual más que demostrada."

Y para más inri, con la condena, el secretario provincial del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, hombre de plena confianza de Page, declaró en mayo de 2026 que confiaba en que Martín repetiría como candidato en las municipales de 2027, apelando a su "amor a Valdepeñas y a su responsabilidad con el partido". El Tribunal Supremo inadmitiría el recurso del Ayuntamiento apenas dos meses después, con imposición de costas, dejando la condena por vulneración de derechos fundamentales completamente firme. Algo que el PSOE de Page no condenó.