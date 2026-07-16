Puigdemont, varado en Waterloo a la espera de la reacción del Tribunal Supremo al fallo europeo

La situación de Carles Puigdemont y su vuelta a España distan mucho de estar resueltas. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no es el último paso en el largo contencioso judicial que libra el expresidente de la Generalidad que encabezó el golpe de Estado de 2017 en los tribunales europeos y españoles.

La decisión del TJUE responde a sendas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas sobre la malversación y la Audiencia Nacional en materia de terrorismo por el caso del comando del Comité de Defensa de la República (CDR) que pretendía pasar a mayores y fue desarticulado por la Guardia Civil en la operación Judas.

Respecto a la malversación, el Tribunal de Cuentas preguntaba al TJUE si la ley de amnistía es compatible con la normativa europea cuando se aplica al delito de malversación de fondos públicos destinados al referéndum del 1-O y si estos actos afectaron negativamente a los intereses financieros de la Unión Europea.

En cuanto al terrorismo, era la Audiencia Nacional quien preguntaba si perdonar delitos de terrorismo como los que se imputan a los CDR es compatible con la directiva europea de lucha contra el terrorismo.

La obligación del Supremo

En el caso del prófugo Carles Puigdemont, el Tribunal Supremo mantiene la orden de detención contra él y estaría obligado a presentar otra cuestión prejudicial ante la justicia europea si considera que algún extremo del fallo del TJUE queda sujeto a interpretación por las partes.

Por otra parte, algunos de los políticos condenados por el golpe separatista presentaron recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía en lo relativo a la malversación. El secretario general de Junts, Jordi Turull, o el líder de ERC, Oriol Junqueras, son algunos de esos condenados e indultados pero sobre los que pesan todavía años de inhabilitación por el delito de malversación. Eso impide, por ejemplo, que puedan presentarse a las elecciones.

El Tribunal Constitucional (TC) decidió acompasar su respuesta a estos recursos al fallo de la justicia europea y no será hasta finales de septiembre, como pronto, que resuelva esos asuntos. Se da por descontado que el TC se pronunciará a favor de los recursos de los políticos independentistas.

La mayoría "progresista" del TC y su presidente, Cándido Conde-Pumpido, no se saldrán del guion establecido y respetarán el pacto de los separatistas con Pedro Sánchez, a quien hicieron presidente a cambio de la amnistía y otras concesiones como el catalán en el Congreso de los Diputados, la condonación de parte de la deuda autonómica, un concierto catalán similar al vasco y las negociaciones con Carles Puigdemont en Suiza que encabezaron por la parte socialista Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero.

En lo que respecta a Carles Puigdemont en el plano judicial, el Tribunal Supremo no será quien tenga la última palabra pero aún puede jugar otra mano en la justicia europea aun a riesgo de que el TJUE inadmita una eventual cuestión prejudicial del alto tribunal español y dé por cerrado el tema de la amnistía con su sentencia de este jueves 16 de julio.

Sea como fuere, Carles Puigdemont no tiene intención de regresar hasta que no se le ofrezcan todas las garantías de que no será detenido ni conducido ante un juez, aunque sea a modo de puro trámite. En primer lugar, el Tribunal Supremo debería anular la orden de detención en territorio nacional y el Tribunal Constitucional debería haber sancionado la amnistía en todos sus extremos.

Nueve años de fuga

En los nueve años que lleva fugado, Carles Puigdemont se ha vuelto extremadamente desconfiado y pesimista. Cree que los jueces seguirán yendo a por él con cualquier excusa aunque quede amnistiado de todos los delitos por los que no fue juzgado debido a su huida. El hecho de que no se le haya aplicado la amnistía ha recrudecido además su mala impresión de los socialistas. Cree que Pedro Sánchez ha hecho todo lo posible por mantenerle en lo que él llama "exilio" y que directamente estafó a Junts con un pacto de investidura cuyo cumplimiento juzga muy escaso y deficiente.

La sentencia del TJUE no le parece el final del trayecto ni cree que le acerque a Cataluña. Para él es un jalón más de un viacrucis cuya resolución contempla más bien a medio plazo y con gran resquemor por la inquina contra él que atribuye a los magistrados del Tribunal Supremo y en especial a Pablo Llarena, el instructor del sumario del golpe y quien firma la orden de detención.

En cambio, la plana mayor de Junts espera que la decisión del TJUE sea la primera etapa de un regreso triunfal de su líder que les permita remontar en las encuestas, frenar la sangría de deserciones en dirección a Aliança Catalana y afrontar los próximos compromisos electorales con expectativas de sobrevivir.