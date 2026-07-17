El comandante purgado por investigar el lazo de Puigdemont y Putin se persona contra la cloaca

Su nombre es Daniel Baena. Era teniente coronel de la Guardia Civil cuando investigó las conexiones entre Puigdemont y Putin. Entre Junts y Rusia en pleno golpe separatista. El premio le llegó de inmediato: un ataque separatista por todo lo alto y su patada hacia arriba para que dejara de investigar. Ahora, tal y como publicó Libertad Digital, aparece en las agendas de Leire Díez. Y todo cobra sentido: se convirtió en objetivo de la cloaca justo cuando sus investigaciones se convertían en un problema para la formación del Gobierno de Pedro Sánchez. Baena ha decidido que se persona en el caso cloaca porque quiere que se conozca todo lo que ha pasado en el boicot a su investigación.

"Mediante el presente escrito se pone en conocimiento de la autoridad judicial la secuencia de hechos que afectan a la esfera profesional del Coronel D. José Daniel Baena Sánchez, a efectos de su valoración en relación con su condición de perjudicado", señala el escrito de personación en el caso.

"El Coronel D. José Daniel Baena Sánchez, en su anterior empleo de Teniente Coronel, desarrolló funciones de dirección de investigaciones de carácter judicial relacionadas con el proceso independentista catalán y sus eventuales conexiones internacionales, incluyendo la denominada causa Voloh, constituida como una investigación de alta relevancia en el ámbito penal", señala el escrito.

"Con posterioridad, y en un contexto temporal situado con anterioridad al verano de 2024, consta la celebración de reuniones protagonizadas por la Sra. Leire Díez con el letrado D. Gonzalo Boye, abogado del Sr. Carles Puigdemont, orientadas a la obtención de información relativa a investigaciones judiciales en curso, entre ellas la causa Voloh", añade el texto. "En dichas reuniones, en las que participaron personas vinculadas al entorno político de Junts, se manejaron referencias a profesionales implicados en dichas investigaciones, lo que supone una circulación de información sensible relativa a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", detalla la redacción.

Y "de la documentación intervenida a la Sra. Leire Díez, concretamente de la libreta analizada por la Unidad Central Operativa, resulta la inclusión del nombre de D. Daniel Baena entre los objetivos identificados en relación con actuaciones de carácter judicial y policial. Se acompaña como Documento nº 4 noticia publicada por el periódico Libertad Digital en fecha 4 de junio de 2026", señala el escrito.

"Las informaciones disponibles reflejan que, como consecuencia de su actividad investigadora en relación con el proceso independentista y las conexiones internacionales investigadas, el entonces Teniente Coronel D. José Daniel Baena Sánchez fue objeto de presiones y campañas de descrédito, siendo finalmente apartado de su puesto como responsable de Policía Judicial en Cataluña en mayo de 2021. Se acompaña como Documento nº 5 noticia publicada por el periódico Libertad Digital en fecha 23 de marzo de 2024", explica igualmente el escrito del despacho Fuster Fabra que representa a Baena.

Y, por todo lo expuesto, "entendemos que el Coronel D. José Daniel Baena Sánchez ostenta la condición de perjudicado directo, conforme a los artículos 109, 109 bis y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al haber sufrido daños personales y profesionales derivados de los hechos investigados, motivo por el cual solicitamos se nos dé traslado de las actuaciones y se practiquen las diligencias de investigación tendentes a esclarecer la participación de la Sra. Leire Díez en los hechos descritos".